7-ELEVEN第7000店開出 「首府門市」呼應台南建城400年

統一企業（1216）集團奠基台南，以生活服務平台傳承相伴社會近一甲子之際，2024年7月10日台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」閃耀開幕。時值台南建城400年，統一企業集團秉持創辦人高清愿先生「積極開創」精神，7-ELEVEN、康是美、星巴克創造更豐富且美好的消費體驗，為生活產業再立新風貌。

統一企業集團積極發展7-ELEVEN、康是美、星巴克等生活品牌，攜手提供美好、美麗與美食優質生活。台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，與康是美、星巴克聯合展店，團隊費時一年打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。

7-ELEVEN「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，致敬台南古都歷史風華。門市內融合台南古都風姿雍雅，展演OPEN! 家族全新肖像，亦引入超級市場等多元複合業態，並獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，更領先業界導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」。

康是美「首府門市」以橘色玻璃帷幕精心打造外觀，融合鹽埕在地和洋混合風格的建築特色，透過玻璃及多層次金屬網的線條組合，引入自然光線，彰顯出蓬勃的生命力。店內櫃台設計以玻璃磚為基調，引進國際專櫃級保養品及專業醫美商品，精選國際彩妝與香水等超過50個美妝品牌，結合彩妝師免費試妝諮詢服務。同時配置專業藥師，悉心滿足保健品與藥品需求，並與CANDO合作，進口超過4,000項日本雜貨，結合高端髮品及生活用品，滿足在地消費者對健康與美麗的追求。

星巴克「首府門市」為首家結合鹽山白雪美景概念設計，因臨近鹽埕出張所為早期鹽場所在，將曬鹽意象襯托出潔白如雪般的場景，外觀以玻璃穿透帷幕為主體，如鹽山般的雪白色線條點綴，打造夢幻如雪般的門市。

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