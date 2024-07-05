疫情升溫口罩酒精熱銷 全聯5日起開賣5000劑快篩
新一波COVID-19疫情來勢洶洶，預估7月進入高原期，多家零售通路重啟販售快篩。全聯宣布，今天起陸續於全台各門市開賣快篩試劑，供貨約5000劑，其他防疫商品如口罩、酒精等也持續熱銷。
國內COVID-19疫情連5週上升，且預估提早於7月進入高原期。隨著確診人數激增，民眾快篩需求也跟著提高，全家便利商店、OK超商近日重新開賣快篩劑，統一超商、萊爾富快篩劑持續販售中。
因應疫情升溫，全聯今天表示，5日起陸續於全台各門市販售快篩試劑，離島門市將於9日陸續開賣，預計全台供貨約5000劑，包含「台塑生醫家用新型冠狀病毒-抗原快速檢驗試劑SC0001A（1入）」，售價95元；另針對雙北地區同步販售「飛確RV2家用新型冠狀病毒-抗原快速檢驗試劑（2入）」，售價185元，數量有限。
至於其他防疫商品，包含口罩、酒精及酒精濕巾等也持續熱賣。
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