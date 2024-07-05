國際油價走高 下週汽油估漲1角、柴油不調整

6月中國製造業景氣加速擴張，又逢北半球進入夏季駕車出遊旺季，國際油價走高。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估8日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1元，柴油不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29元，95無鉛汽油每公升30.5元，98無鉛汽油每公升32.5元，超級柴油每公升為26.4元。

根據中油浮動油價公式，累算至7月4日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶87.06美元，較上週85.50美元上漲1.56美元；新台幣兌美元匯率為32.571元，較上週32.474元貶值0.097元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.9元，柴油每公升調漲5.4元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估8日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1元，柴油價格不調整。

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