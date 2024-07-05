SCFI 運價指數連13漲、漲幅縮小 北美線漲勢驚人

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數5日出爐，運價指數連13漲，指數上漲19.48點至3733.8點，周漲幅縮小至0.52%；其中主要航線遠東到美東表現強勁7%，每FEU已接近1,000美元，來到9,945美元，遠東到歐洲線則是下跌。

最新一期出爐的運價，北美線的運價漲勢驚人，成為推升SCFI指數走揚的主要動能，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達8,103美元，較前一期上漲273美元，漲幅3.48%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達9,945美元，較前一期上漲671美元，漲幅達7.23%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4,857美元，較前一期下跌23美元，周跌幅0.47%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達5,432美元，較前一期上漲45美元，漲幅0.83%；

此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌13美元，跌幅1.74%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU都與前一期持平，遠東到韓國每TEU下跌6美元。

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