泓德能源展現永續成果 喜獲雙料大獎肯定

泓德能源-創（6873）今年首次參加亞洲永續指標性大獎之一「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），即從亞洲19國及市場裡脫穎而出，榮獲「綠色領導（Green Leadership）」與「企業永續報告（Corporate Sustainability Reporting）」雙料大獎，永續成果受到國際肯定。

日運案場落實環境永續與文化永續獲「綠色領導獎」

泓德能源位於台南七股的日運案場落實「養殖為本，綠能加值」，並劃出六公頃土地不開發，以供原生紅樹林與雁鴨類候鳥棲息繁衍，盡力保留當地原生態。董事長謝源一表示，日運案場除了做為漁電共生示範場域，更是SDGs 14「保育海洋生態」與SDGs 15「保育陸域生態」的實踐場域。案場從開發初期的設計到工程、養殖與維運每個階段，積極進行生態營造規劃，盡力減少工程衝擊與影響，並有效掌握施工進度以加速自然環境進入復原期。

日運案場去年首度收成即逾10萬台斤，所有漁獲皆取得產銷履歷並可進行產品溯源，與合作通路、終端消費者的溝通，也著重在食農教育與食安議題，以及認識在地食材背後的文化脈絡，這些作為直接或間接落實SDGs 2「消除飢餓」、SDGs 11「永續城鄉」與SDGs 12「負責任的消費及生展」。日運案場發展再生能源的同時，亦達到「環境永續」與「文化永續」雙重目標，因而獲得「綠色領導獎」肯定。身為台灣指標性漁電共生案場，日運案場來自產官學界的參訪自去年起便絡驛不絕，其中亦包含海外觀摩團體，泓德能源期盼藉著本次得獎契機，進一步與亞太地區分享交流漁電共生台灣經驗。

由內而外貫徹永續三主軸 獲「企業永續報告獎」肯定

做為提供淨零解方的企業，泓德能源貫徹「健全治理、友善環境、社會共好」三大永續精神，並由己及人、由內而外的推動與落實。公司營運結合TCFD、SASB、GRI等國際準則訂定「永續發展策略」的短中長期目標，於集團內部推動SDGs 3「健康與福祉」、SDGs 5「性別平等」、SDGs 13「氣候行動」。總經理周仕昌說明公司制定執行綠色採購政策、對外與合作夥伴溝通永續理念，並邀請供應商夥伴簽署《供應商行為準則》以啟動永續供應鍊管理，皆在實踐SDGs 12「責任消費及生產」。在環境面，於案場自辦環社檢核並根據環團建議調整規劃設計，工程與營運採行生物友善設計以保護當地原生態，邁向100%綠能生態圈。

日運漁電共生案場傳承養殖技術助產業升級 創造地方經濟逾千萬

泓德能源重視與地方社區的溝通及連結，案場開發期間全面瞭解居民和養殖戶的想法，以科學說明與案場規劃調整來解除疑慮。施工期盡可能減少對當地的生活干擾，並確保不影響地方文化活動。日運案場養殖過程中推動從水產設計、魚苗培育收購、漁獲收成加工至銷售通路的產業鏈整合，截至目前為止創造地方經濟超過上千萬。日運案場更提供就業機會吸引青年返鄉，傳承生態養殖、智慧養殖等新觀念，應用泓德能源自主開發的智能管理系統等新技術來栽培新一代人才，積極解決世代間人力斷層情況，為台灣養殖業永續發展盡一份心力。

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