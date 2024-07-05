快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

上銀6月營收達9個月高點 今年獲利目標優於去年

中央社／ 台北5日電

傳動元件廠上銀今天下午公布6月自結合併營收新台幣21.02億元，是2023年10月以來高點，上銀先前預期，今年獲利目標要比2023年好。

上銀6月營收月增2%，較去年同期減少5.19%，第2季自結營收61.83億元，是3季來高點，季增12.2%，累計今年前6月自結營收116.89億元，較去年同期下滑5.1%。

展望下半年，上銀先前表示，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，下半年訂單和業績可緩步加溫，今年目標逐季緩步上升，今年獲利目標要比2023年好。

市場人士分析，上銀近期接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單，大部分產品訂單能見度約2.5個月至3個月左右。

此外，上銀關聯企業大銀微系統公布6月營收1.93億元，月減0.73%，較去年同期下滑5.5%；累計今年前6月營收10.37億元，較去年同期下滑6.87%。

上銀 智慧型手機 營收

延伸閱讀

台光電營收／蘋果新機備貨 AI 伺服器挹注 6月創歷史新高

崇友營收／認列短期遞延 6月3.92億元、年減29%

研華營收／6月年減13.07% 下半年業績有望逐步揚

聯電6月營收減一成

相關新聞

SCFI 運價指數連13漲、漲幅縮小 北美線漲勢驚人

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數5日出爐，運價指數連13漲，指數上漲19.48點至3733.8點，周漲幅縮小至...

受惠於離岸風電業務 安平港1至5月貨物裝卸量暴增556%

台灣港務公司今天表示，安平港發展定位為嘉南地區貨物進出港及觀光遊憩港，並提供嘉南地區工業、民生原物料進出口服務。另配合行...

受惠風電業務蓬勃發展 安平港貨物裝卸量年增556%

台灣港務公司5日指出，受惠於離岸風電物件大量進儲碼頭場地，安平港今年截至五月貨物裝卸量累計496.5萬計費噸，年增556...

泓德能源獲AREA亞洲企業社會責任獎雙料獎項

泓德能源（6873）今年首次參加亞洲永續指標性大獎之一「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Ente...

永續發展考量 陽明海運賢明輪添加B30生質燃油

陽明海運（2609）以2024年為開端，開始為營運船隊導入永續生質燃油，為客戶提供低碳運輸服務，陽明海運11,000 T...

餐飲股暑假瘋開店 王品衝鍋物、築間攻酸菜魚、瓦城雙品牌搶市

餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。