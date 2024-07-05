上銀6月營收達9個月高點 今年獲利目標優於去年
傳動元件廠上銀今天下午公布6月自結合併營收新台幣21.02億元，是2023年10月以來高點，上銀先前預期，今年獲利目標要比2023年好。
上銀6月營收月增2%，較去年同期減少5.19%，第2季自結營收61.83億元，是3季來高點，季增12.2%，累計今年前6月自結營收116.89億元，較去年同期下滑5.1%。
展望下半年，上銀先前表示，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，下半年訂單和業績可緩步加溫，今年目標逐季緩步上升，今年獲利目標要比2023年好。
市場人士分析，上銀近期接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單，大部分產品訂單能見度約2.5個月至3個月左右。
此外，上銀關聯企業大銀微系統公布6月營收1.93億元，月減0.73%，較去年同期下滑5.5%；累計今年前6月營收10.37億元，較去年同期下滑6.87%。
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