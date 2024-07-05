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港工作業數位化分兩階段 台中港今年8月底率先推動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司5日指出，為提高港工作業申辦效率、有效管理圖資運用及強化防災應變，港務公司率先由台中港推動港工作業申請數位化建置，全面線上E化管理系統的推行，將大幅降低用紙量達到節能減碳。港工作業數位化申請分兩階段，第一階段由台中港率先推動，今年8月底上線，第二階段將推廣至其他國際商港，預計明年8月全面上線。

港務公司表示，為強化便民服務及港區施工動態管理推動，所轄港區水域港工作業、陸域港工作業及道路挖掘申請數位化，致力於提升申請效率、防災應變管理及強化道路下管線管理。此舉不僅能避免工程單位誤挖管線引發工安事件與廠商營收受損，也有助於防災應變管理。

港務公司轄管台灣七大國際商港，港區內各種民生及工業管線密布且高度地下化。近年來，進出口貿易量持續擴張，加上配合國家綠能政策，大型風電業者等紛紛進駐港區開發建設。管線業者在接受港區廠商申請接用民生管線時，需辦理道路挖掘施工申請，除管線業者外，港區內廠商無論是建廠、增建或整改，都必須依據商港法申請港工作業許可才能施工。

為提高港工作業申辦效率、有效管理圖資運用及強化防災應變，港務公司率先由臺中港推動港工作業申請數位化建置，以加強流程控管、提升行政效率，達到便民目的。全面線上E化管理系統的推行，將大幅降低用紙量達到節能減碳，並使港區工程更具體透明化，成為輔助港區管理及決策分析的重要工具。

港工作業數位化申請系統規劃分兩階段實施。第一階段以台中港為優先推動線上E化作業，預計可於2024年8月31日上線，後續依使用者回饋意見優化系統；第二階段依系統優化成果推廣至其他國際商港，預計可於2025年8月全面上線。

台中港工作業系統將整合水域、陸域港工作業及道路挖掘申請、施工管理、圖資建置及道路保固維護等各階段作業，未來上線後將提供一系列E化服務，從申請、收件、審核、退補件、案件進度查詢、發證、費用核算及繳納、逾期管控、施工通報及巡查等，均為無紙化線上作業，不僅提升行政效能，還節省申請人書面填報及遞送往返奔波的成本，實現便捷又省時的服務。

作業系統 減碳

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