崇友營收／認列短期遞延 6月3.92億元、年減29%
崇友（4506）5日公布，6月營收3.92億元，年減29.9%；累計上半年營收24.81億元，年減4.19%；第2季營收12.58億元，季增2.75％，崇友表示，6月營收主要受到部分案件完工認列短期遞延影響，不過崇友仍不斷深化旗下三大業務成長動能，維保、新梯數量都保持一定水準。
崇友指出，第2季新梯(含汰舊換新)、維修保養營收比重分別為50.87％、49.13％，隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，以及商辦市場需求明顯提振，帶動新梯、汰舊換新業務銷售表現保持穩定水準，不僅如此，目前維修保養台數已攀升至42,768台，有助於持續堆疊集團營運穩健成長貢獻。
崇友表示，近年集團致力於完善電梯技術研發及創新，結合電梯物聯網(IoT)等系統帶動電梯、維修服務面向升級，提升建商客戶、一般民眾人性化電梯搭乘體驗，完善新梯研發技術與量產品質、高妥善率電梯運行、以及即時專業維修保養服務等面向，助力旗下新梯、汰舊換新、維修保養等三大業務保持良好營運動能，保持集團於電梯市場領先地位。
展望今年下半年，崇友表示，維持審慎樂觀看法，仍積極與客戶安排訂單完工認列排程，同時持續聚焦「堅尼西斯」、「崇友」兩大自有品牌發展策略，並不斷提升自有電梯品牌的研發技術實力，朝智能化、節能、超高速電梯安全運行等研發面向突破，致力於提升產品性能、保持電梯市場領先地位。
此外，汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務動能，進一步帶動集團目前在手訂單金額創歷年新高水準。
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