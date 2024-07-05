中鼎公司債7月8日投標 競拍底標價102元、7月12日開標
國泰證券主辦中鼎工程（9933）發行5年期無擔保可轉債「中鼎二」 (99332)，採競價拍賣方式承銷，於7月8日開始投標，競拍底標價為102元，投標期間為7月8日至7月10日共三個營業日，7月12日開標，7月23日掛牌。
中鼎二發行額度為新臺幣60億元，發行總張數為60,000張，依法扣除承銷團自行認購8,994張，其餘51,006張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為102元，轉換溢價率102.08%，轉換價格為53.9元，每人最高得標張數合計不超過5,100張。
國泰證券表示，中鼎二轉換公司債訂價後，因適逢中鼎7月12日除息，轉換價格由53.9元調整為51.8元。
中鼎成立於1979年，為名列「台灣第一、全球百大」的統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區；中鼎連續四年新簽約金額皆突破千億元，在建工程突破三千億元。
中鼎表示，本次籌資主要用途為償還2019年發行之無擔保普通公司債及充實營運資金，減少利息支出對獲利之侵蝕，並滿足中長期資金之需求。
中鼎於六月26日得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，此標案為水利署歷年最大規模金額的單一工程，得標金額177億元，預計2028年完工並進行15年維運。
中鼎2024年第1季營收293億元，稅後純益達7.5億元，較去年同期成長18.43%，每股純益（EPS）0.58元，其中煉油石化占營收35%、高科技廠房建置占28%、電力工程占18%；2023年全年營收達1,035億元，稅後純益28.5億元，EPS 2.39元，現金股利2.04862745元。
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