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永續發展考量 陽明海運賢明輪添加B30生質燃油

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運賢明輪6月26日於韓國釜山港添加B30生質燃油。（業者提供）
陽明海運賢明輪6月26日於韓國釜山港添加B30生質燃油。（業者提供）

陽明海運（2609）以2024年為開端，開始為營運船隊導入永續生質燃油，為客戶提供低碳運輸服務，陽明海運11,000 TEU級貨櫃輪-賢明輪(YM Together)更為首艘外籍船舶選擇在韓國添加生質燃油，逐步加速能源轉型，實現永續發展承諾。

陽明海運賢明輪目前配置於越太平洋航線PN3，透過與海運能源供應商KPI OceanConnect的合作，6月26日於韓國釜山港使用符合ISO 8217標準及國際永續發展與碳驗證ISCC(International Sustainability & Carbon Certification)製程認證之B30生質燃油，該燃油係以韓國當地植物性廢食用油和傳統石化高硫燃料油(High Sulphur Fuel Oil, HSFO)混合而成，符合歐盟海事燃料倡議(FuelEU Maritime Initiative)綠色燃料標準，可較傳統海運燃料減少溫室氣體排達25%；搭配賢明輪安裝脫硫器及岸電系統等多項節能減排環保設備，可有效降低溫室氣體排放，提供陽明海運客戶更環保、永續的運送服務。

而本次添加生質燃油行動，除了增加韓國釜山為陽明海運全球生質燃油加油港之一，可提供不同航線加油港的選擇彈性，有助於陽明海運擴大生質燃油使用外，陽明海運也應當地政府成立之研究機構要求提供本次生質燃油的使用數據，期能透過實務經驗分享及學術研究，共同加速航運業能源轉型之永續目標。

陽明海運表示，面對全球氣候變遷的衝擊，陽明海運在日常營運採行節能措施，包含現成船舶節能改裝、智慧科技提升船舶能源監控、結合氣象導航優化航線降低燃油消耗、岸電使用等，以提升船舶能效表現。2023年陽明海運營運船隊全年碳強度已較基準年2008年減少61.86%，提前達成國際海事組織(IMO)2030年降低40%的目標。2024年陽明海運亦將透過ISCC 認證之生質燃油使用，進一步控制年度溫室氣體排放總量，以期為客戶及整體供應鏈減少碳排壓力，攜手達成永續航運淨零排放的目標。

陽明海運賢明輪為首艘外籍船舶選擇在韓國添加生質燃油。（業者提供）
陽明海運賢明輪為首艘外籍船舶選擇在韓國添加生質燃油。（業者提供）

永續 陽明海運

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