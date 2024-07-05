快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

餐飲股暑假瘋開店 王品衝鍋物、築間攻酸菜魚、瓦城雙品牌搶市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在台暑假將一口氣13家新店，以鍋物品牌為主，主要瞄準南台灣市場，瓦城（2729）暑假也一口氣開了五家新店，以「瓦城」和「時時香」為拓點的主力品牌。築間（7723）暑假更是全力展店，「築間酸菜魚」在暑假第一周就開出4家店，全力搶攻國內酸菜魚市場的龍頭寶座。

隨著時序進入暑假，王品加速展店力道。旗下「就饗鐵板燒」7月即將在高雄連開2家店，位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」即日起到7月11日展開試營運。位於裕誠商圈的「高雄富民店」則在7月23日~7月29日期間試營運。另外，旗下的「和牛涮」及「尬鍋」也相繼於7月1日、7月7日挺進嘉義。

王品表示，暑假規劃7月開出七間新店、8月再開6家新店，主要以鍋物品牌為主，也包括鐵板燒、中餐等，將積極朝嘉義、高雄及屏東拓點，看好南台灣的消費力。以嘉義為例，嘉義市人口數近10年來首度出現正成長，且遷入人數多於遷出，不少年輕人選擇返鄉定居就業，帶動當地餐飲需求。

瓦城暑假同樣透過多品牌加速展店，一方面深化全台店點密度，同時拓展客群。瓦城表示，7月預計在汐止遠雄廣場開出瓦城和時時香雙品牌，並於愛國東路開出瓦城愛東店。8月則將有時時香岡山樂購店及瓦城台中文心秀泰店接續開出，將為下半年營收表現再添薪火。

築間旗下「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內相繼於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區忠孝東路五段開出四家分店，全球門店快速累計至13家門店。築間表示，今年底前預計還有至少五家酸菜魚將開出，年底家數規模有機會來到20家，挑戰台灣酸菜魚市占龍頭寶座。

另，漢來美食（1268）旗下的「上菜」片皮鴨專賣店，今年7月也預計在高雄夢時代開設第三家分店。

暑假 瓦城 餐飲業

延伸閱讀

北市50大活動 搶攻暑假經濟 旅宿業：國旅住宿上升

暑假腸病毒還在流行！醫曝：7成病童感染 防重症大魔王

暑假才開始放4天 201人次熱傷害就醫

富邦媒攻暑假兩大商機

相關新聞

餐飲股暑假瘋開店 王品衝鍋物、築間攻酸菜魚、瓦城雙品牌搶市

餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在...

南部房市繼續噴？ 專業投資人對土地信心爆棚

CCIM台灣不動產投資協會發布第二季商用不動產投資信心指數，信心最高為土地開發，尤其是南部地區，指數達139.29點。其...

四維航新船加入 助威下半年營運跟著受惠

四維航（5608）以經營中、小型散裝船舶為主，今年6月加入1艘新型節能散裝船，看好市場行情，新船租金以指數浮動方式計價，...

股市房市雙漲帶旺餐飲業營收 新天地上半年業績創新高

股市房市雙漲，帶旺6月餐飲營收，新天地餐飲集團（8940）自結6月合併營收1.28億元，月增28.4%、年增37.1%，...

磐興建設總經理游金洲 接任台中南屯扶輪社第32屆社長

台中市老字號的南屯扶輪社，今年創立邁入第32年，新任第32屆社長由台中知名品牌建商磐興建設總經理游金洲接任。游金洲表示，...

鈊象6月營收月減、年增 市場估全年 EPS 61.1元

鈊象（3293）6月營收月減1.1%，年增32.9%，符合市場預期，其中，東南亞授權和歐美授權維持強勁成長，市場法人預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。