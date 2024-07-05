餐飲股暑假瘋開店 王品衝鍋物、築間攻酸菜魚、瓦城雙品牌搶市
餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在台暑假將一口氣13家新店，以鍋物品牌為主，主要瞄準南台灣市場，瓦城（2729）暑假也一口氣開了五家新店，以「瓦城」和「時時香」為拓點的主力品牌。築間（7723）暑假更是全力展店，「築間酸菜魚」在暑假第一周就開出4家店，全力搶攻國內酸菜魚市場的龍頭寶座。
隨著時序進入暑假，王品加速展店力道。旗下「就饗鐵板燒」7月即將在高雄連開2家店，位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」即日起到7月11日展開試營運。位於裕誠商圈的「高雄富民店」則在7月23日~7月29日期間試營運。另外，旗下的「和牛涮」及「尬鍋」也相繼於7月1日、7月7日挺進嘉義。
王品表示，暑假規劃7月開出七間新店、8月再開6家新店，主要以鍋物品牌為主，也包括鐵板燒、中餐等，將積極朝嘉義、高雄及屏東拓點，看好南台灣的消費力。以嘉義為例，嘉義市人口數近10年來首度出現正成長，且遷入人數多於遷出，不少年輕人選擇返鄉定居就業，帶動當地餐飲需求。
瓦城暑假同樣透過多品牌加速展店，一方面深化全台店點密度，同時拓展客群。瓦城表示，7月預計在汐止遠雄廣場開出瓦城和時時香雙品牌，並於愛國東路開出瓦城愛東店。8月則將有時時香岡山樂購店及瓦城台中文心秀泰店接續開出，將為下半年營收表現再添薪火。
築間旗下「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內相繼於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區忠孝東路五段開出四家分店，全球門店快速累計至13家門店。築間表示，今年底前預計還有至少五家酸菜魚將開出，年底家數規模有機會來到20家，挑戰台灣酸菜魚市占龍頭寶座。
另，漢來美食（1268）旗下的「上菜」片皮鴨專賣店，今年7月也預計在高雄夢時代開設第三家分店。
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