南部房市繼續噴？ 專業投資人對土地信心爆棚

CCIM台灣不動產投資協會發布第二季商用不動產投資信心指數，信心最高為土地開發，尤其是南部地區，指數達139.29點。其次為中部，北部信心指數較前一季下降4.43點，但仍維持相對高信心水準。

CCIM商業不動產投資信心指數，調查對象為CCIM國際認證不動產投資師。第二季調查結果，專業人士對「土地開發」最具信心，其次為「辦公室」，第三是「店面」旅館敬陪末座，且較上季信心下滑。

主持該調查的政治大學地政系林左裕教授指出，受惠AI產業鏈持續加碼台灣投資，對土地及辦公室空間的需求也水漲船高，其中南部與中部的土地因供給較為充沛，符合產業需求，其信心指數高於北部。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，中南部土地開發指數持續上升，表示開發商對於中南部土地儲備渴望以及預期終端產品去化速度具高度信心，尤其台中、台南及高雄具產業發展軸帶引發住宅剛性強勁需求，促使開發商積極競標重劃區土地，甚至地上權住宅產品因所有權高漲而逐漸被消費者青睞。

觀察後市，施甫學指出在短期低利率環境及貸款條件不變下，都市地區如六都、新竹以及有豐富產業發展的區域，因就業機會多且吸引人口移入，仍會推升居住與買房需要，若加上交通便利並有軌道運輸，具備此條件區域之土地市場仍可正面樂觀看待。

在辦公室指標方面，毓聖資產董事長王聖鴻表示，台灣辦公室市場與美國情況大不相同，台灣辦公室信心指數已連續四季持續攀升，主因有五：

首先是職場觀念不同，疫後美國遠距辦公或分時遠距已成為主流風氣，許多員工情願離職也不願舟車勞頓到辦公室實體上班。反觀台灣受制於傳統管理觀念，老闆仍要求員工到實體辦公室上班才安心，因而空間需求不僅沒有如美國般減少，還因台灣企業規模持續增長而增加。

其次，台灣借貸利率持續維持低檔，在持有期間成本相對低廉下，企業購置辦公空間，成為對抗通膨的投資良方。

三為法規鬆綁，投信投顧法修法已在立法院完成初審、進入黨團協商，嗣後基金架構不動產投資基金（REITs）開放在即，而REITs的主要成分就是辦公室，亦增添辦公室市場動能。

第四，台商資金持續返台，民間游資十分氾濫，惟投資管道相對有限，穩定收租的辦公室商品就成為現階段資金理想的停泊港。

第五是近期台灣股市迭創新高，在股市獲利資金及因風險考量轉向房市效應下，辦公室成為企業及高資產人士的重要選項。

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