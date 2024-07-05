四維航新船加入 助威下半年營運跟著受惠

四維航（5608）以經營中、小型散裝船舶為主，今年6月加入1艘新型節能散裝船，看好市場行情，新船租金以指數浮動方式計價，為下半年營運成長增添新動能，朝著轉虧為盈的目標挺進；明年還有2艘新船要交船，隨著新船陸續投入，四維航的競爭力、營運成長出現想像空間。

四維航業6月27日於舟山常石船廠舉行「徳維輪」（M.V. SW Legend）命名交船典禮，為船隊增加運力，新船租金以指數浮動方式計，將提高公司營收及增加效益。

四維航近幾年因應海運對節能減排的期待，陸續淘汰老舊船舶，改善財務結構，提升競爭力已見成效，第1季雖然呈現小虧0.55元，隨著紅海危機造成市場船舶供需失衡，散裝船日租金攀升，四維航對於下半年營運展望有信心。

四維航也表示，目前總船隊為 28 艘，環保節能新船交船後總船數增加為29艘，船隊規模可遠近洋航線靈活調度運用，減少因經濟景氣循環變動所產生影響，未來兩年將持續加入新船提升運營績效，致力推動綠色轉型，以永續經營為企業宗旨，打造環保船隊，為客戶提供高效、可信賴之航運服務。

四維航強化競爭力持續進行船舶汰舊換新，今年6月交第1艘新船後，未來還有2艘新船要交船；另外，轉投資持股51.52%的綠舞觀光飯店，為全台唯一以 5.75 公頃的日式庭園為腹地，輔以日式主題活動打造的特色渡假村，隨著暑假旺季到來，新年度獲利有望穩定挹注。

國際貨幣組織(IMF)在「世界經濟展望」預測2024年全球經濟成長率3.2%，航運市場基本面獲支撐，目前市場供需受到地緣政治緊張，國際環保法規加快船舶汰舊，全球散裝新船運力注入有限，氣候變遷及紅海因素加長船舶港口滯留時間，推估近兩年市場供需都將呈現失衡情況，船舶日租金有望攀升，四維航業績將跟著受惠。

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