股市房市雙漲帶旺餐飲業營收 新天地上半年業績創新高

股市房市雙漲，帶旺6月餐飲營收，新天地餐飲集團（8940）自結6月合併營收1.28億元，月增28.4%、年增37.1%，為連續兩個月呈月增走勢；累計上半年合併營收達9.36億元、年增27.8%，創歷史同期新高。

受惠於AI商機大爆發，驅動台灣對外貿易大步復甦，上市櫃公司第1季財報獲利亮眼，主計總處上修今年經濟成長率至3.94%，為近十年次高，台股加權指數亦不斷創下歷史新高，帶動企業及民間消費力旺盛，不少餐飲業者感受6月份大型聚餐頻率明顯增加。

新天地指出，以往餐飲業6月營收相較於5月母親節大月要平淡一些，但今年6月份業績一反常態，反超5月份營收。

新天地表示，企業最常以聚餐形式犒賞員工，激勵士氣，由於上半年多數企業獲利表現優於以往，所以聚餐價位也隨之上調。

新天地旗下以七大頂級食材及3,000萬時尚奢華裝潢著稱的《樂葵法式鐵板燒》，近三個月企業大型聚餐、包場的頻次大幅增加，少則10人部門聚餐，多則40至60位企業包場，帶動6月份營收較5月成長近一成。

而高價火鍋同樣也是企業聚餐的最愛，以鱈場蟹、活波龍四吃聞名台中的《匠極緻鍋物》，6月業績亦較5月成長逾一成，足見這波企業獎勵聚餐的威力。

上半年台股發光發熱氣勢如虹，股民荷包滿滿帶動各項民生消費，也反映在餐飲消費金額與頻次上。

《匠極緻鍋物》套餐有雙人3,580元「極品海陸套餐」與雙人4,980元「奢華海陸套餐」，除了有波士頓龍蝦、藍鑽蝦、南非活鮑魚、北海道干貝、日本A5和牛等頂級食材外，4,980元的「奢華海陸套餐」還有市面上罕見的4L鱈場蟹腳4吃；結果較高價的4,980元「奢華海陸套餐」大賣，顯示股民消費力道與加權指數同步上揚。

展望未來，國內疫後報復性消費熱潮未歇，緊接著又搭上AI熱潮浪尖，新天地樂觀看待今年下半年市場暢旺。

然而，嚴重的缺工問題，卻造成生意看得到卻未必吃得到，新天地餐飲集團行銷副總林國威表示，目前鐵板燒、鍋物餐廳的人力缺口仍高達25%，只能將人力集中在假日滿足高客量，平日採取限客措施，即使有更多訂位也只能忍痛放棄，希望政府及相關部門能提供更多獎勵配套，儘速解除餐飲業人力之渴。

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