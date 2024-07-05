磐興建設總經理游金洲 接任台中南屯扶輪社第32屆社長

台中市老字號的南屯扶輪社，今年創立邁入第32年，新任第32屆社長由台中知名品牌建商磐興建設總經理游金洲接任。游金洲表示，32屆南屯動力主題訂為「南屯有愛·健康喜樂」，希望大家一起共好、幸福到老。

南屯扶輪社目前有約80名社友，包括麗明營造董事長吳春山、拓凱實業董事長沈文振、宏全國際副總裁劉允彰、福華明鏡董事長黃悅書、桐核麥生技副總經理湯期安、泰新消防科技董事長李金池、新英工業董事長何永大、炫星賓士汽車董事長陳三奇、吉興製帽廠董事長朱賜吉、阿秋大肥鵝董事長廖豊民、協鴻工業總經理葉新華、強震科技董事長高自強等人。

游金洲目前也擔任台灣行動菩薩助學協會秘書長、台灣老樹救援協會祕書長，長期投入社會公益與服務，備受肯定。

另外，磐興建設也是中部知名品牌建商，過去以透天別墅產品為主，近幾年著墨於大樓社區住宅，推案集中在14期重劃區，由於品牌、品質及規劃獲得市場肯定，推案銷售也都有好成績。

游金洲指出，2024-2025年度國際扶輪主題是「神奇扶輪The Magic of Rotary」，扶輪的神奇可以鼓勵扶輪社的一切動力。而32屆南屯動力主題為「南屯有愛·健康喜樂」，副標為「一起共好·幸福到老」。至於年度主題色選擇橘色，橘色代表正能量、溫度及活力，剛好符合32屆的主題。

「社長是領導人學習領導領導人」游金洲說，他做了一張「一心五形學習卡」 ，隨時放在身上。 「一心」是用心做好社長角色；「五形」就是面笑、嘴甜、腰軟、目色好、手腳快，期盼這一年的學習領導，讓社友能感受，也歡迎社友一起來學習。

32屆動力主題「南屯有愛」。游金洲因為在台灣行動菩薩助學協會擔任長達20年的秘書長志工，社友及協會給他一個頭銜：「愛」的領路人，今年他將領路社友及內輪，開啟「南屯有愛」列車，做好社會服務。

32屆另一個主題「健康喜樂」 ，本屆設計了一本專屬每一位社友及夫人的「南屯行腳愛台灣」手冊，結合南屯的次團，每個月將有一個行腳活動，在領路人的帶領下，用雙腳將美麗台灣連結。 游金洲夫妻長期投入社會公益與服務，備受肯定。南屯扶輪社提供

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