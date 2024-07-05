基龍米克斯深化 NGS 等三業務布局 今年營收拚兩位數成長

基因定序大廠基米（4195）總經理江俊奇4日表示，近年持續深化科研服務、臨床檢測、CDMO三大核心業務布局，尤其看好NGS（次世代基因定序）服務及LDTs（實驗室自行研發檢驗技術）設備銷售市場，今年營收將挑戰兩位數成長，目標明年能掛牌上市櫃。

江俊奇表示，由於衛福部規定符合NGS健保補助的執行單位，必須通過精準醫療分子檢測實驗室（LDTs）登錄，這將帶動兩大市場商機興起，一是LDTs實驗室建置與NGS設備等需求；二是高階基因檢測需求增加。

針對這兩大市場需求，基米今年引進國際品牌Thermo Fisher的實驗室系列（LPD）部份產品，將可協助客戶建置LDTs實驗室所需的相關設備與試劑耗材；此外，因應再生醫療雙法的通過，激勵CDMO及GMP廠需求增加，多家業者擴廠積極，帶動LPD產品線的訂單成長快速，並於6月陸續出貨，受惠市場需求殷切，目前訂單能見度高。

另外，基米除了已取得並開始提供兩項LDTs列冊服務（SMA 與 X 染色體脆折症）之外，今年初再提出五項LDTs 申請案，包含癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等，目前書審已通過，正等待實地查核及審議小組審查等程序，而與基米配合的醫院也有15家。

江俊奇表示，基米自成立至今已發展三大業務，一是佔公司營收八成的科研服務項目，二是臨床檢測服務項目、三是正在發起的CDMO業務，接下來透過子公司萊斯特生醫也已開始跨足藥物開發領域。

針對CDMO業務，江俊奇說明，基米2022年在工研院的支持下打造GMP核酸及多肽廠，已取得ISO9001、GDP等品質認證，也通過GMP廠硬體查核，目前進行兩項疫苗佐劑產品的製程開發，可以少量供應。

基米也陸續接獲新藥客戶的臨床試驗與研究用訂單，以及承接核酸藥的製程放大方法開發CDMO案，並要爭取通過TFDA的PIC/S GMP先導工廠認證。

基米去年更與中興大學合作，將旗下的前瞻技術發展事業群延伸獨立為全資子公司萊斯特生醫，今年初透過現金增資引進策略投資人，目前萊斯特實收資本額為1.68億元，基米持股35.57%。萊斯特的首發新藥鎖定新型抗生素（增敏劑）的開發，該研究成果曾奪下多國發明金獎，目前持續進行相關專利的全球布局，以利開展相關的臨床前研究及各項試驗計畫。

基米今年累計前五月合併營收為1.7億元，年增6.85%，6月起受惠來自醫院端NGS檢測業績的挹注，累計上半年營收預期較去年同期成長，下半年在NGS檢測需求續增、代理新品上市及新客戶的貢獻下，營運表現將優於上半年。

展望未來，因應後疫情時代的來臨及國內法規環境提升，基米將致力於實驗室的能力升級、持續導入自動化製程與 LDTs 認證，同時也加速拓展核酸/多肽的CDMO業務，以及連結國內外策略性夥伴共同開發新產品（如核酸佐劑、核酸藥物、細胞治療、新型抗生素）與新市場。

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