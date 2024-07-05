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PPSEAWA 青年培力「科技未來 掌握永續」開始報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
改變世界就要這Young（VI）-「科技未來 掌握永續」國際青年培力講習活動。（資料來源／泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會）
改變世界就要這Young（VI）-「科技未來 掌握永續」國際青年培力講習活動。（資料來源／泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會）

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（以下簡稱PPSEAWA Taiwan）即將於8月15日至8月16日08:30至17:00在外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳舉辦「改變世界就要這Young（VI）-『科技未來 掌握永續』」國際青年培力講習活動，歡迎青年朋友報名參加！

名譽理事長陳淑珠表示，PPSEAWA青年培力「改變世界就要這Young」系列課程已經邁入第六屆，今年主題「科技未來 掌握永續」，從經濟、科技出發，內容豐富可期。PPSEAWA網羅各個領域頂尖、具深厚學識經驗的講者分享最新的時勢；希望透過這次講習提昇青年國際素養的核心能力、增進參與國際事務的能量。

理事長陳曼君說，今年除了邀請到外交部NGO國際事務會執行長陳剛毅執致詞外，還邀請到許多難得邀請到的嘉賓，包括：德州山姆休士頓州立大學政治系翁履中博士主講：國際政經情勢；他同時也是亞太和平研究協會（Asia Pacific Peace Research Institute）創始執行長，主要的研究成果聚焦於美國與亞洲國家間的比較分析。

國內的學者專家第一天則有：政治大學外交系主任吳崇涵教授主講：東協區域安全與南海領土爭端、婦女權益促進發展基金會李立璿博士主講：一起成為溫柔的力量–共創性別平等社會、國立台灣大學科技政策與產業發展研究中心暨數位轉型學院創辦人詹文男院長主講：改變未來社會之生成式AI、靜宜大學前校長、博幼社福基金會董事長唐傳義主講：許孩子們一個教育的未來–縮短教育落差。

第二天則邀請群勝國際法律事務所所長歐陽弘主講：從普丁被通緝談國際法紛爭之管轄機關–國際法院(ICJ) v.國際刑事法院(ICC)、資策會產業情報研究所所長洪春暉講：科技及國力談晶片大戰之政治經濟意涵、中興大學循環經濟研究學院教授黃姿碧主講：打造循環經濟新思維、外交部領事事務局副局長王海龍主講：外交工作經驗談、山陽國小校長王派仁主講：老建築 老台灣 老故事，最後並由陳曼君向與會的青年朋友們介紹PPSEAWA在聯合國之角色與響應。

本屆課程內容豐富，並且完全免費，最新課程內容及相關訊息，請以網站ppseawa.org.tw/N/公告為主，學員全程參與這次培力講習，將提供研習證明。報名連結：https://forms.gle/XAg5KnCuqLXKJBCu5，即日起至2024年7月31日止。

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