創新論壇17日登場 中鋼黃建智：數位轉型 驅動低碳轉型

面對2050年碳中和這項人類史上最大挑戰，節能減碳已從環保議題轉變為經濟議題，台灣鋼鐵產業升級轉型刻不容緩。中鋼（2002）執行副總黃建智指出，預期未來企業會因擁有淨零碳排的創新技術，以及開發低碳優質產品而躍進成長，成功化挑戰為機會，轉危機為商機。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

智慧驅動點亮永續之島

黃建智將出席論壇當天下午「創新創意 淨零永續」高峰對談，並擔任與談人，該高峰對談將由KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠主持，同場與談者還有NextDrive聯齊科技營運行銷長伊永馨，遠傳電信資訊暨數位轉型科技群、智慧城市解決方案部協理張文津。

黃建智表示，台灣鋼鐵業發展逾60年，2023年上游產值達1.3兆元，從業人數5.2萬人；下游用鋼產業去年產值更達5.7兆元，從業人數113萬人，對經濟發展有重大貢獻。

因應碳中和議題，中鋼已採用未來事件表的方式，擘劃「未來的中鋼」，並提出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型等三轉工作，同時開發精緻鋼品、建立優越製造能力及協助用鋼產業升級等十大營運策略及逾百項行動方案。

低碳轉型部分，中鋼近十年完成約1,200項減碳專案，累積減碳量為每年145萬公噸，另因應2050碳中和嚴峻挑戰，以2018年為減碳基準年，完成短程減碳，中長程分為先低碳、再零碳兩階段的路徑規畫。

黃建智說，中鋼深刻體認數位轉型是驅動低碳轉型不可或缺的重要助力，因此早在五年前成立「智能產銷推展委員會」，建構「智慧設備」、「智慧生產」、「智慧營運」的藍圖，並開發及建置各種「智慧模組」於雲平台，進行布建分析、預測與調控，使訊息化與自動化更進一步深度融合。

此外，中鋼再於2023年將原「智能產銷推展委員會」改制為「數位轉型推動小組」，進一步擴大深化數位轉型工作，並完成九項智慧產線、十項智慧能資源方案及九項智慧排程方案，至今累積的AI專案高達325件，創造年效益15.5億元的優異成果。

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