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自動化工業展台中登場 商機衝10億
「2024台中自動化工業展」昨（4）日在台中國際展覽館隆重登場，一連展出五天。
此展為中部地區最具規模的工業展覽盛會，匯集300家業者、600個攤位盛大展出，開展首日即吸引大批國內外買家及廠商到場觀展。預估展覽將湧入上萬人次參觀，後續延伸商機上看10億元。
昨天的開幕式，包括台中市經發局長張峯源、經濟日報副社長周祖誠、台灣機械公會理事長莊大立、台灣切削刀具協會理事長李啟樂、台中市軸承公會理事長葉俊傑、中台灣工業協進會理事長林永裕、中華液壓氣動協會理事長蘇金樹、台灣工具機暨零組件公會秘書長陳忠平等人都到場。
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