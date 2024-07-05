台塑生醫布局再生醫療 有進展

台塑生醫布局再生醫療有進展，子公司長春藤生命科學發展的「自體免疫殺手細胞IKC」，針對第四期非小細胞肺癌的治療已完成二期臨床收案，隨著「再生醫療雙法」上路，目標明年爭取成為最快獲得藥證的公司之一。

台塑生醫董事長王瑞瑜曾表示，台塑生醫已發展出「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」等六大專業領域，未來將強化醫療、醫藥、醫材三大項目發展，同時為了實踐預防醫學理念，台塑生醫鎖定再生醫學做為今後幾年發展的重點項目。

台塑生醫2022年投資入主的長春藤生命科學公司，是國內第一家通過衛福部「細胞製備中心許可證」的公司，其核心技術「自體免疫殺手細胞IK」，更已完成第四期非小細胞肺癌二期臨床試驗收案。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，立法院今年6月三讀通過「再生醫療製劑條例」，針對「為治療危及生命或嚴重失能之疾病」在完成二期臨床試驗，經評估許可後得核予有效期間不超過五年之許可。

劉慧啟說明，長春藤發展的非小細胞肺癌細胞新藥，為國內極少數已符合「再生醫療製劑條例」的案例，目前公司正在進行GTP（人體細胞組織優良製造規範）轉換為GMP（優良製造規範）的申請過程，再加上施行細則正在草擬中，台塑生醫希望明年能爭取獲得五年臨時藥證，提早讓有需求的病友能獲得治療。

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