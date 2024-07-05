台塑生醫布局再生醫療 有進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑生醫布局再生醫療有進展，子公司長春藤生命科學發展的「自體免疫殺手細胞IKC」，針對第四期非小細胞肺癌的治療已完成二期臨床收案，隨著「再生醫療雙法」上路，目標明年爭取成為最快獲得藥證的公司之一。

台塑生醫董事長王瑞瑜曾表示，台塑生醫已發展出「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」等六大專業領域，未來將強化醫療、醫藥、醫材三大項目發展，同時為了實踐預防醫學理念，台塑生醫鎖定再生醫學做為今後幾年發展的重點項目。

台塑生醫2022年投資入主的長春藤生命科學公司，是國內第一家通過衛福部「細胞製備中心許可證」的公司，其核心技術「自體免疫殺手細胞IK」，更已完成第四期非小細胞肺癌二期臨床試驗收案。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，立法院今年6月三讀通過「再生醫療製劑條例」，針對「為治療危及生命或嚴重失能之疾病」在完成二期臨床試驗，經評估許可後得核予有效期間不超過五年之許可。

劉慧啟說明，長春藤發展的非小細胞肺癌細胞新藥，為國內極少數已符合「再生醫療製劑條例」的案例，目前公司正在進行GTP（人體細胞組織優良製造規範）轉換為GMP（優良製造規範）的申請過程，再加上施行細則正在草擬中，台塑生醫希望明年能爭取獲得五年臨時藥證，提早讓有需求的病友能獲得治療。

台塑 肺癌

延伸閱讀

下周開會討論新冠疫苗病毒株 疾管署籲配合醫院戴口罩

推動在宅急症照護計畫 部立南投醫院首先組織照護小組

東洋接軌國際最新治療趨勢 腸癌新雞尾酒療法獲藥證

安特羅腸病毒71型疫苗解盲達標 股票7月申請創新板上市

相關新聞

創新論壇17日登場 中鋼黃建智：數位轉型 驅動低碳轉型

面對2050年碳中和這項人類史上最大挑戰，節能減碳已從環保議題轉變為經濟議題，台灣鋼鐵產業升級轉型刻不容緩。中鋼執行副總...

台塑生醫國際化 跨大步

台塑生醫今年起加速品牌國際化的拓展，在董事長王瑞瑜帶領下，該公司美容保養及生活用品五大品牌近20項產品，近期已成功打入馬...

自動化工業展台中登場 商機衝10億

「2024台中自動化工業展」昨（4）日在台中國際展覽館隆重登場，一連展出五天。

台塑生醫布局再生醫療 有進展

台塑生醫布局再生醫療有進展，子公司長春藤生命科學發展的「自體免疫殺手細胞IKC」，針對第四期非小細胞肺癌的治療已完成二期...

會計師看時事／應對美氣候法案…企業新挑戰

美國證管會（SEC）於2022年發布了「投資者氣候相關揭露之強化與標準化（The Enhancement and Sta...

智慧經營／保德信總經理梅以德 四大驅動力 催動成長

保德信投資管理（PGIM）宣布，自今年4月1日起，由梅以德接任總經理一職，接替榮退的前任總經理張一明。經營理念上，企業核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。