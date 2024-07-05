台塑生醫國際化 跨大步

台塑生醫今年起加速品牌國際化的拓展，在董事長王瑞瑜帶領下，該公司美容保養及生活用品五大品牌近20項產品，近期已成功打入馬來西亞、越南及美國市場，期許公司及早實現營收百億元的目標。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，台塑生醫不含轉投資17家公司在內，2023年營收約31.5億元，其中品牌產品占了公司業績約五成，這五大品牌包括Dr's Formula生活用品、BioLead居家用品、FORTE專櫃保養品、DF美肌醫生開架醫美、以及醫之方保健食品等。

台塑生醫董事長王瑞瑜曾說，台塑生醫已發展出「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」等六大專業領域，在台灣建立了完整的生技版圖。劉慧啟補充說明，過去20年成長過程當中，六大專業領域的生活、生物以及生化發展比重較高，已打下不錯的基礎。

今年品牌國際化成為公司首要發展目標，美容及生活用品五大品牌近20項產品，近期已分別取得馬來西亞、越南及美國市場銷售許可，其中，美國先透過亞馬遜電商舖貨，緊接著實體通路也將陸續有產品上架；馬來西亞及越南的專櫃及電商都可看到台塑生醫的產品。

在五大品牌產品之外，台塑生醫在檢驗試劑、眼藥水及骨科醫材等高技術產品的外銷成果也越穩健。劉慧啟指出，台塑生醫的毒品快篩試劑在台灣已擁有九成市占率，驗孕試劑市占率有七成、流感快篩市占率也達到四、五成，三大檢驗試劑在國內市占率都是第一名；台塑生醫疫情期間發展的COVID-19病毒快篩，也是國內少數取得正式許可證的檢測產品。

在國內市場打下基礎後，台塑生醫的生化檢驗試劑及愛滋病檢驗試劑已外銷印尼市場多年，鼻咽癌檢測試劑已出貨香港與新加坡；毒品快篩試劑也外銷日本市場，去年第3季起台塑生醫為日本客戶代工生產新冠加流感病毒二合一的檢驗試劑，累計出貨逾200萬劑。

針對更高階的藥品及醫材項目上，台塑生醫與高雄長庚醫院合作發展的Atropine散瞳劑，鎖定兒童近視市場，已成功外銷香港、澳門、新加坡及馬來西亞等地；植入式醫材人工代用骨更已打入美國市場，持續在國際市場擴大影響力。

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