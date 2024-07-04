車市夏季競賽白熱化 各廠重量級車款上陣

各家車廠陸續推出改款車吸引市場目光，中華車（2204）代理的MG發表新款電動車與破壞性價格，促使競爭對手祭出更侵略性售價搶市。各車廠夏季競賽都以重量級車款上陣，包括和泰車的CAMRY改款後降價、加配備，7月下旬裕日車將發表的全新電動車Ariya預料不輸對手，今年7月車市戰情空前激烈。

先前車市缺車嚴重，各家車廠都不愁車賣不掉，消費者有車幾乎都照單全收，議價空間有限。今年車市供需恢復正常，車市恢復疫情前的供需狀況，但競爭更加激烈，促銷與價格直接影響表現，日系品牌更因匯率因素，紛紛重砲出擊，向歐系品牌宣戰。

上月底馬自達以福斯和SKODA的競爭對應車款調整配備和售價，挾著日圓匯率的優勢，降價加配備的方式，目標是擴大銷售規模。

同屬日系品牌的NISSAN推出KICKS e-POWER電勁版100台限量上市，限時加碼大禮包促銷。

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