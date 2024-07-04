日圓貶值效應 和泰新車大降價 CAMRY改款升級接單火熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰汽車昨天舉辦CAMRY新車上市發表會，董事長黃南光（右起）、日本TMC總工程師太長根嘉紀、總經理蘇純興三人與CAMRY新車合影。記者杜建重／攝影
和泰汽車昨天舉辦CAMRY新車上市發表會，董事長黃南光（右起）、日本TMC總工程師太長根嘉紀、總經理蘇純興三人與CAMRY新車合影。記者杜建重／攝影

日圓匯率一路探低，和泰車（2207）開出大廠降價第一槍，CAMRY油電尊爵版112.9萬元，較前一代降價10.1萬元，降幅達9%。和泰車總經理蘇純興昨（4）日表示，CAMRY改款，增加配備再降價，除了日圓匯率走貶讓日本原廠願意讓步之外，房車客層較小，必須有更好的價格條件刺激需求。

首家調降售價的日系車廠是馬自達，先前宣布包括MAZDA 3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5三款車調整配備並降價，降價最大的車款差價達八萬元，是首家因匯率走貶降價的日系車廠。和泰車大動作調降CAMRY售價 ，更顯示車市的競爭氛圍超過以往。

和泰汽車全新改款CAMRY新車昨日發表，因日圓匯率走貶以及市場競爭激烈，改款後的CAMRY標配TOYOTA Safety Sense 3.0及8SRS氣囊等多項主被動安全配備，油電版採用全新第五代油電系統，6月中旬開放預訂後，已累積超過1,000台以上的訂單，但配備升級，售價反降，降幅最大車款為CAMRY油電尊爵版，前一代售價123萬元，大改款後新版油電尊爵車售價112.9萬，較前代差9%。

和泰車表示，CAMRY原本一年銷量約為3,600台，新車外觀內裝強化加上調整售價後，年販目標調整為6,000台，正式發表前接單已破千台，預計7月單月接單也將超過千台，年底前有望把全年度6,000台的配額全賣掉。

CAMRY汽油車款增加配備，其他油電版在配備升級之外，與前代油電車款相比約降價5%，降幅最大的甚至達到9%。和泰表示，配備全新升級，包括第五代油電系統、TSS3.0等，價值超過15萬元，加上配備增值，一來一往，尊爵版價差約達20萬元。

蘇純興表示，對今年整體車市規格仍然維持45萬台的預估，去年之前市場因車用晶片短缺造成缺車問題，但今年市場不缺車，市場有限，車商促銷積極，議價空間較多，折讓空間較大。

和泰車 日圓匯率 車市

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