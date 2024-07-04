中台灣文物展《陶學威龍-博古五千年》在文資園區展出

相信光投資公司邀請策展人陳憬耀規劃的「陶學威龍-博古五千年」文物展，即日起至7月28日在文化資產園區展出。現場展出的100多件器物，從仰韶文化開始，一直到唐宋元明清，如一條龍般展現，歡迎機關團體、學校機構預約參觀。

中國的陶瓷歷史尤其豐沛，技術革新經歷了數千年，發展出唐三彩、白瓷、青瓷、青花瓷、五彩等多種陶瓷藝術。

今(4)日的開幕展活動，東京中央拍賣公司董事長安藤湘桂特地到場參與，彰化縣前縣長卓伯源也專程前來參觀。

安藤湘桂表示，此次展示作品，宋代黑釉茶碗與剔犀天目台，為2018年日本東京中央拍賣八周年封面作品，是日本茶道宗和流的開山祖師一金森宗和所使用過的天目；盞型端正氣韻流暢，兔毫絲絲分明且條達直達碗心，如同文獻記載的，盞是青黑為底、金玉質感的兔毫釉相，傳承500多年的盞，被保存得如此完好。

ART365總監賴慕芬指出，從採礦練泥、拉坯成形、施釉填彩，至入窯燒成，每件作品背後的文化元素，讓造形、釉色和裝飾紋樣呈現出豐富多元的面貌；這次展覽不僅是對陶瓷藝術的一次回顧，也是對於文化遺產的一次深刻反思。

主辦單位相信光董事長陳國定表示，不同年代的器物，在國際貿易中也扮演了重要角色，中國瓷器出口至亞洲、伊斯蘭文化圈，以及歐洲各國，展現其在全球範圍內的文化和經濟的影響力。

此展由策展人陳憬耀，集結多位海外藏家，提供珍貴的文物，是一次文化與歷史的交流。而《陶學威龍-博古五千年》文物展，從仰韶彩陶人面壺、宋代青瓷殘件、河南汝窯的考古成果，到日本東寺和大德寺所傳承的宋元時期漆器和茶碗，見證了中日文化的交流。

陳憬耀表示，感謝多位海外藏家不藏私，以及文化保存與藝術推廣上的同道中人：正合藏瓷藝術空間創辦人伍柏頲，亞亞原創董事長陳當享，Art365藝廊、洪銘廣及牛耳藝術渡假村共襄盛舉，在數位AI元素當道的年代，於文資園區一起放慢腳步，知古鑑今，找尋人文歷史根基。 「陶學威龍-博古五千年」文物展開展首日，即吸引大批民眾到場參觀。記者宋健生/攝影 中台灣文物展《陶學威龍-博古五千年》即日起在文資園區展出。記者宋健生/攝影

商品推薦