潤泰千金尹崇恩出新書 談永續發展、ESG及人權議題

潤泰集團總裁尹衍樑的掌上明珠尹崇恩，4日發表新書《永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務》。

元照出版公司今主辦《永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務》新書發表會，該書由會計師尹崇恩及律師沈士閎合著。

活動由國立臺灣大學管理學院兼任教授林泉興、潤泰精密材料副總鄭瑞濱、台灣精材料馬堅勇董事長以及東吳大學校長詹乾隆擔任致詞貴賓，分享了永續新趨勢、減碳永續、台灣精密材料的永續經驗談及 ESG人才培育等議題。

潤泰材指出，作者之一尹崇恩身兼永安聯合會計師事務所會計師及潤泰精密材料董事，除綜合回饋貴賓們的發言，並深入淺出的讓參與者了解熱門的SDGs、ESG、減碳淨零、人權責任議題，同時與實務連結，運用本書了解 ESG的推行以及企業的實踐。

潤泰材指出，此書以永續發展為核心深入闡釋，探討如何在經濟、社會和環境三個層面上實現平衡的發展。書中深入剖析了環境保護的重要性，並提出具體的保護策略。

此外，因應國際人權意識抬頭的大潮流，書中不斷強調人權保護於永續發展的關鍵作用，如何在實踐永續的同時確保人類的基本權利，這是臺灣社會與企業常常忽略的一大重點。兩位專業的作者亦整理詳盡的永續發展理論，和一系列可貴的實務經驗，說明企業應該如何通過創新的策略、制度和技術，實現經濟效益與社會效益的雙重提升。

發表會的最後，現場安排簽書會，參與者們踴躍購買新書並排隊等待作者簽名。

讀者表示，這本書為他們提供了全新的視角和深入的知識，讓他們更加理解氣候變遷的嚴重性和應對方法。

身兼永安聯合會計師事務所會計師及潤泰精密材料董事尹崇恩今日發表新書。圖/業者提供

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