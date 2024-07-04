量子覺知手札／終極目標

依照古典傳統時代因果論的概念，有因發生就自然會有相關的果產生，因此，要獲得個人想要的果，一定要好好地照顧所有的因。至於為何努力之後卻心想事不成，人們這時可能會怪自己的因緣、命運不好。

現實中許多人拚命的賺錢，努力的工作，其實就是期待在未來有了成就及金錢後，可以因自己的富足而獲得生活上的輕鬆自在。

只是，真正細究起來，物質富足和輕鬆自在並沒有一定的因果關係，因為身心、家庭、人際互動、公平感受…，均可以影響個人是否過得輕鬆自在。

很顯然地，賺很多錢不是真正的果，只是另一個更大目的的手段之一。這也是為什麼當外在的目標完成後，我們有時並不因此而覺得滿足。

在量子覺知時代裡，因為一切均有可能、一切均不確定，因此，覺察清楚自己真正想要的終極目標，才能將我們習以為常的因果論用不同邏輯的果因論來進行更有效落實。

譬如說，當我們內心真正的目的是獲得以愛為基礎的喜悅、平靜、豐富、寬容…的生活，但自己現實中的目的卻是無所不用其極地追求公平、聚斂財富，那麼這種內外目的在振動上的不一致，就會引起個人情緒的高漲及不愉快，結果，反而可能因公平或賺錢而和他人起了衝突，離自己真正的目的愈來愈遠。

因此，當我們能覺察自己內外的不一，而主動地依內在目的來改變和外在世界互動的主、客觀條件時，那麼就可以避免因吸引力法則的影響，而落入負向的漩渦中。

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