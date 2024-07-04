量子覺知手札／終極目標

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

依照古典傳統時代因果論的概念，有因發生就自然會有相關的果產生，因此，要獲得個人想要的果，一定要好好地照顧所有的因。至於為何努力之後卻心想事不成，人們這時可能會怪自己的因緣、命運不好。

現實中許多人拚命的賺錢，努力的工作，其實就是期待在未來有了成就及金錢後，可以因自己的富足而獲得生活上的輕鬆自在。

只是，真正細究起來，物質富足和輕鬆自在並沒有一定的因果關係，因為身心、家庭、人際互動、公平感受…，均可以影響個人是否過得輕鬆自在。

很顯然地，賺很多錢不是真正的果，只是另一個更大目的的手段之一。這也是為什麼當外在的目標完成後，我們有時並不因此而覺得滿足。

在量子覺知時代裡，因為一切均有可能、一切均不確定，因此，覺察清楚自己真正想要的終極目標，才能將我們習以為常的因果論用不同邏輯的果因論來進行更有效落實。

譬如說，當我們內心真正的目的是獲得以愛為基礎的喜悅、平靜、豐富、寬容…的生活，但自己現實中的目的卻是無所不用其極地追求公平、聚斂財富，那麼這種內外目的在振動上的不一致，就會引起個人情緒的高漲及不愉快，結果，反而可能因公平或賺錢而和他人起了衝突，離自己真正的目的愈來愈遠。

因此，當我們能覺察自己內外的不一，而主動地依內在目的來改變和外在世界互動的主、客觀條件時，那麼就可以避免因吸引力法則的影響，而落入負向的漩渦中。

延伸閱讀

2024好讀暑假書單／出版職人私房選書——長知識篇

鴻海旗下夏普新經營團隊成形 三大亮點一次看

國科會率團訪芬蘭法國 促量子科研國際合作

賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

相關新聞

創新論壇17日登場 中鋼黃建智：數位轉型 驅動低碳轉型

面對2050年碳中和這項人類史上最大挑戰，節能減碳已從環保議題轉變為經濟議題，台灣鋼鐵產業升級轉型刻不容緩。中鋼執行副總...

台塑生醫國際化 跨大步

台塑生醫今年起加速品牌國際化的拓展，在董事長王瑞瑜帶領下，該公司美容保養及生活用品五大品牌近20項產品，近期已成功打入馬...

自動化工業展台中登場 商機衝10億

「2024台中自動化工業展」昨（4）日在台中國際展覽館隆重登場，一連展出五天。

台塑生醫布局再生醫療 有進展

台塑生醫布局再生醫療有進展，子公司長春藤生命科學發展的「自體免疫殺手細胞IKC」，針對第四期非小細胞肺癌的治療已完成二期...

會計師看時事／應對美氣候法案…企業新挑戰

美國證管會（SEC）於2022年發布了「投資者氣候相關揭露之強化與標準化（The Enhancement and Sta...

智慧經營／保德信總經理梅以德 四大驅動力 催動成長

保德信投資管理（PGIM）宣布，自今年4月1日起，由梅以德接任總經理一職，接替榮退的前任總經理張一明。經營理念上，企業核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。