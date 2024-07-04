快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

聯發國際推新手搖飲品牌「UG」 AI 助攻拚一年在台開百店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）重返台灣手搖飲市場，推出全新時尚手搖茶飲品牌「UG樂己」，首家概念店將於7月7日在台北東區開幕，品牌創新導入AI智能茶飲機，成為全台首間全AI系統化手搖飲料店，下單後約7秒即可擁有主打商品「三窨十五茉」帶來15朵茉莉花香氣的奢華享受。店面外觀營造城市綠洲氛圍，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感滿足，將潮流重新帶回台北東區。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，主力品牌歇腳亭Sharetea目前已在全球擁有500家門市，重返台灣手搖飲市場推出新品牌，主要是希望在茶飲市場新增賽道，提供下一個成長引擎。有別於歇腳亭Sharetea類似茶飲的甜品，提供很多加料選擇，新品牌「UG樂己」走的是純茶路線，可以滿足不同族群需求。

鄭凱隆表示，「UG樂己」將先在台快速展店，首店在東區首店開幕後，會緊鑼密鼓地插旗於台北市各大鬧區，新店面會以大安區為首，近期快速開展10間店，目標一年內在台開出100店，之後品牌會往海外插旗，三年目標在全球開出500店，初期會以歇腳亭Sharetea進駐的市場為主，期望五年內在全球擁有超過1000間門市，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡、馬來西亞等12個國家、超過50個國際市場。

為加速「UG樂己」的展店計畫，聯發國際引進全AI系統化手搖店創新服務，標榜7秒製茶。鄭凱隆表示，AI智能茶飲機確保每一杯茶飲的製作都迅速、精準，藉由AI高效製飲技術，控制每杯飲品的品質一致性，且飲品製作僅需7秒，不僅大幅降低了員工的訓練成本，門市省力化也有助加速人才招聘，同時提升展店效率。

AI 手搖飲料 歇腳亭

延伸閱讀

鮮活果汁6月營收4.14億元 年減逾25%

繼歇腳亭後…聯發國際再創茶飲新品牌 「UG樂己」找來告五人代言

多喝水可以防中暑，但要喝對時間！醫師告訴你何時才是對的時間

集「7」涼一夏！ 「七盞茶 x BT21」茶王茶后前進福隆沙雕季 「7七合照」抽消暑冰棒茶飲券

相關新聞

ALL NEW CAMRY震撼登場 汰舊換新價「93.5萬元起」

消費者敲碗期待TOYOTA全新改款CAMRY 4日舉行上市發表會，公布的售價讓想買房車消費者超嗨，降價幅度最高達9%，呈...

錢太多房價擋不住？估價師：政府真想做 四招「關水龍頭」秒見效

房價漲不停，有人認為資金太多，政府怎麼做也擋不住。真是如此嗎？高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，其實政府至少有四招可...

CAMRY改款上市！和泰車這一波首次降價 最大降幅達9%

TOYOTA總代理和泰汽車4日舉辦全新改款CAMRY新車上市發表，在日圓匯率優勢以及市場愈趨競爭下，改款後的CAMRY不...

仲量：銀髮宅「年輕化」趨勢 有望帶動住宅市場新商機

依據仲量聯行策略顧問部及研究部合作首度發表的《台灣銀髮住宅展望》報告發現，過往銀髮住宅市場居住年齡主要集中在65歲以上的...

再生能源與海洋保育共存！台亞風能澎湖舉辦愛海夏令營 紮根海洋永續

台灣因應2050淨零碳排需求急迫，離岸風電扮要角。本土離岸風電開發商台亞風能於7月3、4日首次於澎湖舉辦「風吹澎湖灣暑期...

老宅交易熱度升！關渡百年古厝沒了 建商砸近2.8億元買走

近期北市都更議題正夯，令老宅交易熱度也上升不少，住商機構觀察台北地政雲，位於台北市北投區關渡周邊一處屋齡約106年的古厝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。