聯發國際推新手搖飲品牌「UG」 AI 助攻拚一年在台開百店
手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）重返台灣手搖飲市場，推出全新時尚手搖茶飲品牌「UG樂己」，首家概念店將於7月7日在台北東區開幕，品牌創新導入AI智能茶飲機，成為全台首間全AI系統化手搖飲料店，下單後約7秒即可擁有主打商品「三窨十五茉」帶來15朵茉莉花香氣的奢華享受。店面外觀營造城市綠洲氛圍，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感滿足，將潮流重新帶回台北東區。
聯發國際董事長鄭凱隆表示，主力品牌歇腳亭Sharetea目前已在全球擁有500家門市，重返台灣手搖飲市場推出新品牌，主要是希望在茶飲市場新增賽道，提供下一個成長引擎。有別於歇腳亭Sharetea類似茶飲的甜品，提供很多加料選擇，新品牌「UG樂己」走的是純茶路線，可以滿足不同族群需求。
鄭凱隆表示，「UG樂己」將先在台快速展店，首店在東區首店開幕後，會緊鑼密鼓地插旗於台北市各大鬧區，新店面會以大安區為首，近期快速開展10間店，目標一年內在台開出100店，之後品牌會往海外插旗，三年目標在全球開出500店，初期會以歇腳亭Sharetea進駐的市場為主，期望五年內在全球擁有超過1000間門市，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡、馬來西亞等12個國家、超過50個國際市場。
為加速「UG樂己」的展店計畫，聯發國際引進全AI系統化手搖店創新服務，標榜7秒製茶。鄭凱隆表示，AI智能茶飲機確保每一杯茶飲的製作都迅速、精準，藉由AI高效製飲技術，控制每杯飲品的品質一致性，且飲品製作僅需7秒，不僅大幅降低了員工的訓練成本，門市省力化也有助加速人才招聘，同時提升展店效率。
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