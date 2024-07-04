ALL NEW CAMRY震撼登場 汰舊換新價「93.5萬元起」

消費者敲碗期待TOYOTA全新改款CAMRY 4日舉行上市發表會，公布的售價讓想買房車消費者超嗨，降價幅度最高達9%，呈現價格下跌，配備全面升級的概況，這一來一往消費者買新款CAMRY省了近20萬元。

CAMRY以全新動感時尚外觀、多項主被動安全配備升級，油電版更採用全新第五代油電系統，6月中旬開放預訂後，已累積超過1,000台以上的訂單，最讓消費者震撼售價比期還低，反應日圓貶值，總代理和泰車（2207）回饋消費者，汰舊換新價不到百萬元僅93.5萬元起。

其中，CAMRY汽車2.0豪華售價為98.5萬元，汰舊換新價格為93.5萬元，旗艦建議售價為110.9萬元，汰舊換新價格為105.9萬元；油價2.5尊爵112.9萬元，汰舊換新價格為107.9萬元，旗艦建議售價為125萬元，汰舊換新價格為120萬元。

車輛營業本部本部長王世豪表示，全新大改款的TOYOTA CAMRY展現"Sedan to the Core"之美，全新外觀設計注入動感、時尚元素，車頭採雙髻鯊造型，並搭配結合橫條與菱格紋網狀的全新水箱護罩設計，呈現出極具侵略性的前視造型，透過流線的車側輪廓，營造動感氛圍。頭燈設計的部分，採用C字型LED 頭燈組，銳利耀眼的造型設計，無論白天夜晚都極具辨識度。後方設計延續雙髻鯊造型，與尾部線條相互呼應，彰顯質感、大器的視覺氛圍。

王世豪全新CAMRY的內裝設計注重舒適感和實用性，以大量水平線條設計打造寬闊視覺感受，提供大型置物空間、無線充電座等便利設計，其中油電旗艦版更搭載多項高級配備，包括E-Mirror、12.3吋全彩數位儀表板、後座電動調整座椅等，其中後座電動調整座椅更配有智慧中控面板，可獨立調整後座空調溫度、座椅傾斜角度等功能，不僅展現科技內裝風貌，更為車主與乘客提供極致的舒適體驗。

改款CAMRY採用全新第五代油電系統，透過新PCU動力單元控制系統，最大綜效馬力可達230 ps註1，油耗表現也提升至25.3 km/l註2，不僅駕馭樂趣有感升級，同時還兼具優異的油耗表現。此外，CAMRY延續了麥花臣式前懸吊系統和雙A臂式後懸吊系統，並對避震器、軸承和彈簧進行了優化，為車主提供了精準的操控體驗和絕佳的乘坐舒適性。

全新改款CAMRY標配8SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA限速辨識輔助系統等主動安全配備。另外，油電旗艦版搭載PVM環景影像輔助透視系統，並附底盤透視功能，油電尊爵以上之等級均配有PKSB防碰撞輔助系統等，最高搭載40項主被動安全配備註4，全面守護駕駛者與乘客的乘坐安全。

ALL NEW CAMRY比市場預期會各更甜，汰舊換新價93.5萬元起。TOYOTA提供

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