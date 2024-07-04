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電競世界盃開打！PChome 24h推活動專區促銷周邊商品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球最大電競盛事、首屆「電競世界盃」（Esports World Cup，EWC）」在沙烏地阿拉伯開打，為期八周的賽程涵蓋19款熱門遊戲，總獎金池近新台幣20億元的新高。《英雄聯盟》開幕戰，由世界冠軍戰隊T1對上BLG，賽事規模更勝以往。積極搶攻電競電玩商機，PChome 24h購物今年暑假打造「電競世界盃」活動專區，聚焦強打「AI電競筆電」、「電競掌機與手機」、「遊戲周邊配備」、「電玩遊戲」，Acer最大曲面電競螢幕更在電商平台獨家首發預購。

PChome 24h購物指出，觀察站上近期銷售，6月下旬LCD螢幕及3C主機類的整體銷量已月增約2成，此外，微軟Surface更受惠於Copilot AI新機上市帶動，業績年增超過三倍。PChome 24h購物樂觀看好新機買氣將持續增溫，推「電競專區」針對各種遊戲種類精準推銷電競筆電與周邊裝備的產品。

PChome 電玩 電競筆電

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