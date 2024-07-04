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CAMRY改款上市！和泰車這一波首次降價 最大降幅達9%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
CAMARY改款上市後，年販目標6,000台。記者邱馨儀／攝影
CAMARY改款上市後，年販目標6,000台。記者邱馨儀／攝影

TOYOTA總代理和泰汽車4日舉辦全新改款CAMRY新車上市發表，在日圓匯率優勢以及市場愈趨競爭下，改款後的CAMRY不只奢華舒適內裝與標配Toyota Safety Sense 3.0及8SRS氣囊等多項主被動安全配備，油電版更採用全新第五代油電系統，可望再創房車新經典，於6月中旬開放預訂後，已累積超過1,000台以上的訂單，今天終於正式在台上市，在配備升級下，售價不漲反降，其中降幅最大車款為CAMRY油電尊爵版，前一代售價123萬元、大改後油電尊爵112.9萬，大約差9%。

日圓匯率重貶，和泰車開出降價第一槍，CAMRY改款後價格更具吸引力，除了日圓匯率，日本原廠願意讓步之外，房車的客層較小，也必須有更好的價格條件才能刺激需求。

在此之前，馬自達宣布三款車調整售價，MAZDA 3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5調整配備並降價，降幅最大的車款並達到8萬元，是首家調降售價的日系車廠，和泰車此次大動作調降CAMRY售價 ，更顯示車市的競爭氛圍超過以往。

和泰車表示，在新車外觀內裝強化，並且調整售價後，CAMRY原本一年銷量約為3,600台，改款後年販目標調整為6,000台，正式發表前接單已破千台，預計7月單月接單也將超過千台。有機會在年底前就把年度6,000台的配額全數售出。

CAMRY汽油車款主要是增加配備，油電版則是在配備升級之外，售價與前代油電車款相比，降價5%，另有多樣全新升級配備，如第五代油電系統、TSS3.0等，價值超過15萬元，整體價差約達20萬元。

和泰車總經理蘇純興表示，和泰車對今年車市仍然維持45萬台的預期不變，但相於去年之前，因為市場上並不缺車，各家車廠為了搶奪有限的市場，議價空間較以往多，折讓的空間也較大。

和泰車指出，目前市場上休旅車當道，典型房車車款已經極少，但仍有特定族群喜歡房車，全新大改款的TOYOTA CAMRY展現"Sedan to the Core"之美，全新外觀設計注入動感、時尚元素，車頭採雙髻鯊造型，並搭配結合橫條與菱格紋網狀的全新水箱護罩設計，呈現出極具侵略性的前視造型，透過流線的車側輪廓，營造動感氛圍。頭燈設計的部分，採用C字型LED 頭燈組，銳利耀眼的造型設計，無論白天夜晚都極具辨識度。後方設計延續雙髻鯊造型，與尾部線條相互呼應，彰顯質感、大器的視覺氛圍。

和泰車CAMRY改款上市，價格不漲反跌。記者邱馨儀／攝影
和泰車CAMRY改款上市，價格不漲反跌。記者邱馨儀／攝影

休旅車 和泰車 新車 日圓 車市

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