老宅交易熱度升！關渡百年古厝沒了 建商砸近2.8億元買走
近期北市都更議題正夯，令老宅交易熱度也上升不少，住商機構觀察台北地政雲，位於台北市北投區關渡周邊一處屋齡約106年的古厝以及周邊土地，以總價近2.8億元成交。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該案近期周邊土地交易頻頻，應是業者看上周邊推案價值，而願砸重金搶進。
根據實價登錄資訊，台北市北投區一德街一處屋齡逾百年的古厝，建物坪數約84坪，土地坪數約567坪，2022年7月以總價2億7,953.3萬元成交，買方則為私法人、背景為開發商。據悉，該地址鄰近關渡商圈。
住商不動產北投光明加盟店店東潘萬寶分析，此案若觀察其土地單價約48.3萬元，由於周邊屬於關渡商圈外圍，且土地分區為住二與少部分住三特，未來開發效益不比商業區，土地行情僅約每坪4~5字頭，以此來看此宗交易其實屬於市價。
潘萬寶指出，依照關渡目前推案狀況來看，新案價格至少可達6字頭以上，且周邊預售市場供給稀少，研判若推案可吸引在地換屋族、雙北市首購族群青睞。
觀察實價資訊，北市近年來屋齡逾百年的老屋交易，大多集中於開發較早的北投、士林以及萬華區，且由於屋齡較高，大多交易總價不高，讓此次北投區一德街老屋交易，成為有實價以來最高成交總價的百年老屋。
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