繼歇腳亭後…聯發國際再創茶飲新品牌 「UG樂己」找來告五人代言

以歇腳亭為主要品牌的聯發國際再創主打智能茶飲的新品牌「UG樂己」，並請來知名樂團告五人代言，一個月內一口氣開出10店，聯發國際董事長鄭凱隆更喊出，一年內要開出100店，除台灣市場外，也將進軍海外，同步插旗新加坡、香港。

鄭凱隆表示，歇腳亭已經成立超過30年，目前全球擁有500家門市，為搶攻P世代（playlist，指自訂歌單，更為自我的一代）商機，UG也將成為聯發的第二條成長曲線。

鄭凱隆表示，台灣手搖茶飲競爭激烈，唯有改變思維才有全新的未來，因此打造能在7秒完成製作一杯茶飲的智能茶飲機，要挑戰手搖茶飲市場「無糖最好喝」。

鄭凱隆也說，未來將藉由集團海外資源平台，大量拓展UG至全球重點地區，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡、馬來西亞等12個國家、超過50個國際市場，期望3年內全球500店、5年內在全球擁有超過1000間門市，未來發展可期。

對於UG與歇腳亭要如何做出區隔，總經理賴柏宇則說，兩者處於不同賽道，歇腳亭偏向「喝的甜品」，UG則主打茶飲。

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