健喬營收／6月3.79億元、年減16% 上半年26億元、年增2%

健喬（4114）6月營收達3.79億，較去年同期4.54億減少16%。累計前六月營收26.2億較去年同期25.6億成長2%。

淡季6月營收減少主要歸因於部分客戶正在加快現有庫存的去化速度，因此推遲新訂單的提貨時間所致。雖6月單月出現衰退情形，但上半年度於呼吸道、心血管及泌尿領域處方需求持續，相較去年同期仍維持兩位數穩定增長。

據疾管署公布資訊，目前本土新冠疫情嚴峻，處於第六波Omicron流行期，進入暑假後，上升趨勢應會趨緩或持平，預計7月中旬進入高原期，將維持一至兩個月高原震盪，而9月開學後不排除再掀新一波疫情，屆時可能出現雙高峰，預計帶動呼吸道相關產品的需求。

另外，除了台灣內銷需求外，香港、澳門、中美洲及東南亞等海外市場的增長勢頭依然強勁，目前訂單能見度約為三個月，因此，未來數月的營收成長動能依然看好。