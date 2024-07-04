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台南房市交易量下滑 南科區域的善化最明顯…地政局說原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南房市示意圖／記者游智文攝影
台南房市示意圖／記者游智文攝影

台南市地政局今公布4月住宅價格指數，指數144.92，較3月微幅上漲0.99%，但較去年同期上漲8.82%。住宅大廈價格指數150.2，透天住宅136.95，與前期相較，大廈價格指數漲幅高於透天住宅價格指數。

地政局指出，觀察各行政區本期住宅價格指數，都比前期及去年同期呈現穩定微幅上揚趨勢，但購屋需求仍以自住為主，全市交易量較前期減少16.1%，除歸仁區、南區、東區、中西區外，其餘行政區交易量月變動率都負成長，其中善化最明顯。

地政局長陳淑美表示，今年4月國內經濟景氣信號分數35分，與3月相比大幅上升4分，燈號轉為黃紅燈，邁入第2季總體經濟景氣仍呈現穩定上升跡象。本期住宅價格指數微幅上漲，而交易量方面，全市4月建物移轉棟數2428棟，雖較3月減少16.10%，但整體買賣棟數較去年同期增加35.19%，今年在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣持續加溫，住宅市場呈現價漲量穩的格局，未來應注意市場需求是否帶來支撐。

各行政區價格指數較前期以及去年同期都微幅上漲，其中善化區漲幅最高，與前期相較微幅上漲2.12%，其次為歸仁區、中西區，分別微幅上漲1.46%和1.40%。與去年同期相較，漲幅最高的前3個行政區依次為善化區、歸仁區以及仁德區，分別上漲12.51%、10.56%以及10.35%，顯示在重大開發計畫的加持下，區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。

反觀與善化區同屬南科區域的新市區價格指數漲勢逐漸趨緩，本期微幅上漲0.32%位居最後。整體而言，南科區域價格指數仍穩定上升，本期指數微幅上漲1.50%，較去年同期小幅上漲9.68%。

各行政區交易量前3名分別為永康區312棟、安平區305棟、東區280棟。與前期相較，多數行政區交易量明顯減少，善化區最為明顯，本期交易94棟，較上期減少71.6%，安南區、新營區、新市區、佳里區、永康區等5行政區，交易量減少幅度超過2成。

南科地區本期建物移轉棟數137棟，與前期相較減少65.66%，與去年同期相比減少45.63%，其中以善化區減少幅度較大，與前期相較減少71.6%，主要因區內新建住宅大樓完工，於前期辦竣第一次登記移轉。反觀歸仁區本期交易218棟，與前期相較大幅增加113.73%，與去年同期相比也大幅增加156.47%，主因本期區內新建住宅大樓完工辦理第一次登記移轉，交易量較上期增加所致，後續各行政區間房市發展仍有待持續觀察。

台南市2024年4月份全市及不同建物型態住宅價格月指數趨勢圖。圖／南市地政局提供
台南市2024年4月份全市及不同建物型態住宅價格月指數趨勢圖。圖／南市地政局提供
台南市2024年4月份住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年4月份住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年4月份建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年4月份建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供

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