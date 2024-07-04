統一發票3-4月千萬幸運兒在哪？ 全台5人未現身
財政部統計，截至目前為止，今年3、4月期千萬特別獎發票還有5張未領，這些大獎發票分別開在新北市土城區、台中市西區、雲林縣口湖鄉、高雄市楠梓區、以及一張Uber Eats發票，兌領期限為今年9月5日。
另外，今年1、2月期千萬特別獎和200萬特獎中獎發票，至今也分別仍有3張和5張未領，財政部提醒民眾在今年7月5日前完成兌領。
3、4月期未領的千萬特別獎發票，包括Uber Eats開出的34元發票；新北市土城區學府路market便利購家樂福超市的65元發票；台中市西區忠明南路台糖「蜜鄰便利超市」的26元運動飲料發票；雲林縣口湖鄉中正路中油加油站的1,224元發票；高雄市楠梓區右昌街統一超商的51元發票。
未領200萬元特獎發票也有5張，分別為台灣大哥大開出的599元電信費發票；foodpanda的43元發票；台灣大車隊的1,178元發票；宜蘭縣冬山鄉冬山路全聯福利中心的641元發票；嘉義市西區文化路萊爾富的85元菸品發票。
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