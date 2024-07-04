鳳凰首個飯店案亮相 攜手天成打造逸旅舶寓高雄
鳳凰旅遊集團事業版圖再擴大，跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造全新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，並啟動試營運。
鳳凰表示，「天成逸旅-舶寓高雄」斥資5億元投資興建，並委由天成飯店集團經營管理，兩大集團攜手合作，未開幕就已成為矚目焦點，共規劃28間各具特色的客房，目標平均房價訂在5000元以上，主客群年齡層鎖定在30～55歲之間。
鳳凰也說，兩大集團另一個合作項目，是在小琉球打造首家飯店「天成文旅-曉琉球」，預計2025年上半年開幕，飯店位於小琉球水岸第一排、碼頭正前方，未來亦會規畫串連「天成逸旅-舶寓高雄」與「天成文旅-曉琉球」兩館聯賣專案，讓消費者一次享受兩地的自然風光與城市之旅。
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