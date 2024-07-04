快訊

都更夯！關渡106年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

鳳凰首個飯店案亮相 攜手天成打造逸旅舶寓高雄

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
鳳凰旅遊集團事業版圖再擴大，攜手天成打造全新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」。圖/鳳凰提供
鳳凰旅遊集團事業版圖再擴大，攜手天成打造全新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」。圖/鳳凰提供

鳳凰旅遊集團事業版圖再擴大，跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造全新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，並啟動試營運。

鳳凰表示，「天成逸旅-舶寓高雄」斥資5億元投資興建，並委由天成飯店集團經營管理，兩大集團攜手合作，未開幕就已成為矚目焦點，共規劃28間各具特色的客房，目標平均房價訂在5000元以上，主客群年齡層鎖定在30～55歲之間。

鳳凰也說，兩大集團另一個合作項目，是在小琉球打造首家飯店「天成文旅-曉琉球」，預計2025年上半年開幕，飯店位於小琉球水岸第一排、碼頭正前方，未來亦會規畫串連「天成逸旅-舶寓高雄」與「天成文旅-曉琉球」兩館聯賣專案，讓消費者一次享受兩地的自然風光與城市之旅。

小琉球 碼頭

延伸閱讀

好熱！ 高雄燈塔40.7度極端高溫 花蓮玉里也有37.1度

小琉球廚餘越來越多 引進「神奇生物軍團」黑水虻盼幫忙消滅

高雄小姊妹疑玩打火機釀火警 嬤帶5歲姊逃出2歲妹葬火窟

影／高雄保時捷Panamera送廠 維修員開出測試起火…白車變黑的

相關新聞

統一發票3、4月期千萬獎5張未領 1、2月期還有3張

今年3、4月期統一發票中獎千萬特別獎還有5張未領，分別是在新北市土城區學府路market便利購家樂福超市花65元買食品；...

鳳凰首個飯店案亮相 攜手天成打造逸旅舶寓高雄

鳳凰旅遊集團事業版圖再擴大，跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造全新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，並啟動試營運。

都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

近期北市都更議題夯，老宅交易熱度也上升，住商機構觀察台北地政雲，北投區關渡一處屋齡約106年古厝，以總價近2.8億元成交...

最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局

號稱史上最強的打房方案平均地權條例上路滿一年，住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，三都建案開價都持續上漲，其...

平均地權條例上路滿周年 建商開價持續走高

平均地權條例上路滿一年。住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，在政策推行前一年2022年7月至2023年6月，...

華航、長榮航 迎向客貨雙好黃金元年

航空業迎向客、貨雙好黃金時代！航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。