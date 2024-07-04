都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

近期北市都更議題夯，老宅交易熱度也上升，住商機構觀察台北地政雲，北投區關渡一處屋齡約106年古厝，以總價近2.8億元成交。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，買百年老屋大多為「買地送屋」，該案近期周邊土地交易頻頻，業者應是看上周邊推案價值，而願砸重金搶進。

根據實價，這棟位於北投一德街屋齡逾百年的古厝，建物坪數約84坪，土地坪數約567坪，2022年7月以總價2億7953.3萬元成交，買方則為私法人。

住商不動產北投光明加盟店店東潘萬寶分析，此案土地單價約48.3萬元，由於周邊屬於關渡商圈外圍，且土地分區為住二與少部分住三特，未來開發效益不比商業區，土地行情僅約每坪4~5字頭，以此來看此宗交易其實屬於市價。

依照關渡目前推案狀況來看，新案價格至少可達6字頭以上，且周邊預售市場供給稀缺，研判若推案能吸引在地換屋族、雙北首購族群群青睞。

觀察實價，北市近年來屋齡逾百年的老屋交易，大多集中於開發較早的北投、士林以及萬華區，且由於屋齡較高，大多交易總價不高，讓此次北投區一德街老屋交易，成為有實價以來最高成交總價的百年老屋。

賴志昶分析，以往若出現較高屋齡的交易，除去交易人對於老舊建物的情感因素，大多期望藉由裝潢，翻新百年老屋並出租，短期創造現金流，長期則是看上土地開發價值，等待未來整合都更。

觀察此案所在的桃源段五小段近期土地交易頻頻，例如有大型建商3月公告入手同地段、鄰中央北路的大面積土地，而此次入手方為開發商，研判未來仍是以改建、整合為目的，惟此案涉及古蹟建物，開發難易度並不低。

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