天氣愈熱賣愈好 飲料廠四雄夏日商機爆發

炎炎夏日來臨，搶食台灣茶飲品年產值達近新台幣200億元大餅，食品大廠統一、黑松、味全、泰山旗下飲品迎接第3季旺季，本月起夏日商機爆發，今天股價幾乎都開紅盤，食品廠將從夏日戰到中秋。

統一茶飲主要品牌有茶裏王、麥香、純喫茶、飲冰室茶集、美研社、濃韻、璞韻等品牌，涵蓋綠茶、烏龍茶、紅茶、奶茶、果茶、花茶等各品類，以及業務用茶業；銷售以台灣為主，部份產品外銷菲律賓等東南亞地區。

根據統一年報，對於今年飲料市場未來供需狀況與成長性，依最大通路7-11的銷售資料推估，整體即飲茶品牌市佔排名，依序為麥香14.27%、純喫茶11.57%、茶裏王11.45%；由於統一維持凍漲計畫，有望在今年通膨議題中，持續創造好成績。

另外，統一也將迎接中元節採購旺季，轉投資小金雞統一超旗下7-11，近期也推出思樂冰和相關冰飲搶市，營運動能有望從本季一路旺到年底。

隨著天氣變熱，為黑松增添營運成長動能，帶動運動補給飲料和水銷售成長。黑松發言人杜居燦表示，今年上半年推出黑松沙士新品，目前市場銷售不錯；另外，為立頓代工也持續推出新產品紅茶、今年6月中上市的寶特瓶焙茶歐蕾，都是夏季銷售動能之一。

味全旗下冷藏咖啡品牌貝納頌，與果汁品牌「每日C」在冷藏領域市占率逾40%，以及另一個主打台灣在地特色的果汁品牌「農搾」也有不錯成績，是味全衝刺夏季商機的長銷品牌。

泰山旗下飲料品牌有冰鎮、香吉士、冷藏仙草蜜等，水飲料中泰山純水和氣泡水也在水市場名列前茅。泰山八寶粥為甜罐點心市占率排名第1名，近期也將迎接中元節旺季，有望為第3季營運添柴火。

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