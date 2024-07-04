統一發票3、4月期千萬獎5張未領 1、2月期還有3張
今年3、4月期統一發票中獎千萬特別獎還有5張未領，分別是在新北市土城區學府路market便利購家樂福超市花65元買食品；Uber Eats外送費34元；台中市西區忠明南路台糖蜜鄰便利超市26元買運動飲料；雲林縣口湖鄉中正路中油口湖加油站開出1224元發票，以及高雄市楠梓區右昌街統一超商51元買飲料。
200萬元特獎也有5張中獎幸運兒還沒領獎，包括北市信義區菸廠路88號12樓台灣大哥大599元電信費；foodpanda的43元發票；北市濱江街台灣大車隊營業所購物的1178元；宜蘭縣冬山鄉冬山路上的全聯買食品的641元發票與嘉義市西區文化路上萊爾富85元菸品發票。
113年3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，領獎期間可到9月5日。
另外，今年1、2月期統一發票兌領期限只到7月5日，中獎千萬特別獎還有3張未領，分別是在桃園中山路台灣中油加油站加油125元、土城金城停車場停車費60元，以及在高雄前鎮廣西路上的全家便利商店246元買物品。
200萬元特獎5張未領發票則是北市八德路大潤發中崙店721元買食品等；新竹縣芎林鄉文明路61號的中油加油800元；36元Uber Eats外送費；台南市中西區民族路統一超商35元買食物；高雄市美濃區中正路2段59號美泰百貨136元購物發票。
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