快訊

NBA／父子同台！湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

我漁民昨晚澎湖金門外海作業 遭陸海警驅離、嗆「不要命了」

MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

號稱史上最強的打房方案平均地權條例上路滿一年，住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，三都建案開價都持續上漲，其中台北市從120萬漲到125萬，新北從59萬漲到62萬，桃園從36萬漲到37.9萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，平均地權條例於2023年初拍板年中施行，建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上8月新青安進場，帶動房市信心，預售屋雖非立即受惠，但低入手門檻、持有成本不高都使買氣升高。

今年更有股市激勵，國內又沒缺乏其他資產保值選項，民眾買房意願強烈，建商當然沒有修正開價的機率。

觀察北北桃新案，北市大安區、中山區都有建案單價來到200萬元，文山區與萬華區則突破百萬大關。新北市永和區、新店區相繼開出9字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價8字頭案，創區域新高。桃園市中壢區與龜山區則見7字頭開價，亦是桃園市新高點。創新高案遍地開花，平均地權條例期望效果並未發酵。

陳炳辰表示，過去一年北北桃不少蛋白區積極推案，包括北市木柵山區、北投復興崗一帶、龍山寺生活圈，新北市淡水，桃園觀音區、新屋區、龍潭區、楊梅區等，這些區域價位就算走高，還是不比蛋黃區，平均下來稀釋整體價位，否則漲幅更有感。

陳炳辰分析，目前市場已充分適應包括平均地權條例在內的各項打房政策，完全打不退買房抗通膨的信念，先前曾有消息提及央行有意調整豪宅標準門檻、針對建商提供公司貸嚴查，以及可能嚴審購屋者使用信用貸款買房，若確切實施還算打到現況部分要害，不過要能治本，仍需有其他面向配合。

他表示，近期建商已強勢預告下半年在台北市南港區與文山區，新北市板橋區、三重區、永和區、新店區，和桃園市中壢區都有機會見指標高價案，房價續漲恐已成定局。

平均地權條例上路前後北北桃預售屋平均每坪開價比較。資料來源／住展雜誌提供
平均地權條例上路前後北北桃預售屋平均每坪開價比較。資料來源／住展雜誌提供

平均地權條例 建商 買房

延伸閱讀

台積電（2330）站穩千元？川普當選影響股市？專家解析下半年：留意3變數

平均地權條例上路滿周年 建商開價持續走高

死抱台積電（2330）沒兩千元絕對不放手！ 專家：當年甚至不信它能漲回150塊

給創業者忠告 專家示警迷思：不要把AI本身當成一個商業模式

相關新聞

華航、長榮航 迎向客貨雙好黃金元年

航空業迎向客、貨雙好黃金時代！航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩...

最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局

號稱史上最強的打房方案平均地權條例上路滿一年，住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，三都建案開價都持續上漲，其...

平均地權條例上路滿周年 建商開價持續走高

平均地權條例上路滿一年。住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，在政策推行前一年2022年7月至2023年6月，...

築間酸菜魚一周開4間 北市首店插旗信義區、開幕整桌5折

迎接暑假旺季到來，築間（7723）旗下「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內相繼於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大...

迎接暑假旺季 築間酸菜魚一周展4店

迎接暑假旺季到來，連鎖餐飲集團築間積極推動新品牌展店計畫，「築間酸菜魚」一周內於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及...

啤酒賣不掉才開餐廳...金色三麥3年獲利成長逾5倍 如何登股價200元俱樂部？

本土精釀啤酒品牌金色三麥在6月底登錄興櫃就躋身2百元俱樂部行列，看金色三麥如何從老牌啤酒廠如何3年獲利成長逾5倍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。