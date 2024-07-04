最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局

號稱史上最強的打房方案平均地權條例上路滿一年，住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，三都建案開價都持續上漲，其中台北市從120萬漲到125萬，新北從59萬漲到62萬，桃園從36萬漲到37.9萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，平均地權條例於2023年初拍板年中施行，建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上8月新青安進場，帶動房市信心，預售屋雖非立即受惠，但低入手門檻、持有成本不高都使買氣升高。

今年更有股市激勵，國內又沒缺乏其他資產保值選項，民眾買房意願強烈，建商當然沒有修正開價的機率。

觀察北北桃新案，北市大安區、中山區都有建案單價來到200萬元，文山區與萬華區則突破百萬大關。新北市永和區、新店區相繼開出9字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價8字頭案，創區域新高。桃園市中壢區與龜山區則見7字頭開價，亦是桃園市新高點。創新高案遍地開花，平均地權條例期望效果並未發酵。

陳炳辰表示，過去一年北北桃不少蛋白區積極推案，包括北市木柵山區、北投復興崗一帶、龍山寺生活圈，新北市淡水，桃園觀音區、新屋區、龍潭區、楊梅區等，這些區域價位就算走高，還是不比蛋黃區，平均下來稀釋整體價位，否則漲幅更有感。

陳炳辰分析，目前市場已充分適應包括平均地權條例在內的各項打房政策，完全打不退買房抗通膨的信念，先前曾有消息提及央行有意調整豪宅標準門檻、針對建商提供公司貸嚴查，以及可能嚴審購屋者使用信用貸款買房，若確切實施還算打到現況部分要害，不過要能治本，仍需有其他面向配合。

他表示，近期建商已強勢預告下半年在台北市南港區與文山區，新北市板橋區、三重區、永和區、新店區，和桃園市中壢區都有機會見指標高價案，房價續漲恐已成定局。 平均地權條例上路前後北北桃預售屋平均每坪開價比較。資料來源／住展雜誌提供

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