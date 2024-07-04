平均地權條例上路滿周年 建商開價持續走高

平均地權條例上路滿一年。住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，在政策推行前一年2022年7月至2023年6月，台北市當時進場案平均每坪為120萬元，新北市與桃園市各是59.8萬元、36.2萬元， 而2023年7月推行後一年，台北市這段時間開案的平均單價為125.8萬元，新北市和桃園市分別是62.6萬元、37.9萬元，三都兩年相較都漲近5%，雖沒有當前熱潮下想像中來的高，倒也擺脫條例陰霾。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，平均地權條例於去年初拍板年中施行，預售建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上8月新青安進場，既使預售屋並非立即受惠族群，但房市信心遭帶動，低入手門檻、持有成本不高都使買氣有所反饋。

另一方面，今年初更有股市激勵，兼之購屋話題熱，台灣又沒有更多元的資產保值選項下，買房意願強烈，建商當然沒有修正開價的機率。

觀察北北桃開價，台北市大安區、中山區都有單價來到200萬元新案，文山區與萬華區新案則突破百萬大關；新北市的永和區、新店區相繼開出9字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價8字頭案，創區域新高；桃園市為中壢區與龜山區見7字頭開價，亦是桃園市新高點，遍地開花維持高檔水位，平均地權條例期望效果並未發酵。

近一年來北北桃不少蛋白區積極推案，相對住宅機能健全的核心區，二線地帶更依靠熱況分一杯羹，搶搭順風車，如台北市木柵山區、北投復興崗一帶、龍山寺生活圈，新北市淡水區，桃園市的觀音區、新屋區、龍潭區、楊梅區等地皆有此舉，這些區域價位就算走高，還是不比蛋黃區，平均下來稀釋整體價位，否則漲幅更有感。

陳炳辰分析，眼下市場已充分適應包括平均地權條例在內的各項打房政策，完全打不退買房抗通膨的信念，而先前曾有消息提及央行有意調整豪宅標準門檻，或針對建商提供之公司貸嚴查，以及可能嚴審購屋者使用信用貸款買房，若確切實施還算打到現況部分要害，不過要能治本，無疑得有其他面向配合，近期建商已強勢預告下半年在台北市南港區與文山區，跟新北市板橋區、三重區、永和區、新店區，和桃園市中壢區都有機會見指標高價案，房價續漲恐已成定局。 平均地權條例上路前後北北桃預售屋平均每坪開價比較。資料來源/住展雜誌

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