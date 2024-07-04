「築間酸菜魚」一周開4間 北市首店插旗信義區7月5日開幕

連鎖餐飲集團築間（7723）自2023年底起積極推動新品牌展店計畫，迎接暑假旺季到來，「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內相繼於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區忠孝東路五段開出4家分店，全球門店快速累計至13家門店。

以多品牌、多市場與多據點策略打造餐飲聚落布局擴展市占，包含「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶美食公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉本命」及「紫木槿韓餐酒館」；其中「築間酸菜魚」目前為止台灣及香港銅鑼灣共開出9間門店。為歡慶開幕各分店在7月1至7月5日開幕，首日皆推出開幕限定享「整桌半價」優惠，趕快趁著暑假帶家人、揪同學，一起品嘗築間酸菜魚湯頭「一碗記三天」的難忘滋味。

築間餐飲集團旗下10大餐飲品牌橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等類別，洞察台灣餐飲趨勢，消費者對於飲食求新求變，整合數位會員系統，加入築間餐飲集團官方LINE就能綁定會員，首次加入會員立即獲得入會禮，消費還可累積會員點數，無累積上限。點數優惠活動集團旗下全品牌皆能互通使用。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，自2023年底再次啟動新品牌研發、展店及既有門店改裝計畫以來，已取得亮眼成績並直接帶動營收成長。2024下半年，集團將持續推動新品牌展店計畫，預計在台灣再開出超過20家門店，同時積極拓展海外市場，瞄準香港、日本及東南亞。

林楷傑指出，築間酸菜魚於今年初在香港銅鑼灣開出首家海外分店後，計劃在香港旺角增加兩個品牌。7月下旬，台灣人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進駐香港旺角，完成築間餐飲聚落的最後一塊拼圖。年底前，築間集團預計在日本大阪市區精華商圈開設東北亞首家分店，並積極布局東南亞市場，持續擴大市占率，增添業績動能，期待再創佳績。

網路上以暴走族文化造成熱烈討論，運用有趣及活力的設計風格貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗，受到廣大消費者喜愛。台中首間酸菜魚繼4月1日於台中13期商圈開出後接續插旗台中中科商圈積極擴展市占。趁著暑假檔期開跑，「築間酸菜魚」於7月1日、7月4日及7月5日一口氣在台中一中商圈、台中市政府商圈及台中大里開出三家分店；其中位於台中市政府商圈文心路上的「築間酸菜魚台中文心店」占地約103坪，用餐席規劃114席次，營業時間從上午11點至凌晨2點30分連續營業15小時不打烊，為的就是滿足隨時想吃酸菜魚的饕客們。

另外，台北市首家「築間酸菜魚 台北忠孝店」於7月5日插旗信義區忠孝東路五段，距離永春捷運站5號出口走路5分鐘，共90席次，成為全球第13分店。

「築間酸菜魚」菜單分為主餐魚盤、私房菜品、酥炸小點等選擇，主餐魚盤依照用餐人數分為小、中及大份，價位落在388元～988元之間，師承上海30年的酸菜魚料理經驗，加上擁有14年的火鍋湯底專家經驗，經過不斷的研發、試煉端出一碗「最叛逆的酸菜魚」，突破傳統酸菜魚刻板印象主打連湯都可以喝的酸菜魚，「築間酸菜魚」提供5~7款湯底魚料理，總長酸菜魚以招牌湯底-柴魚昆布湯加入酸菜，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味層次，放入朝天椒、泡椒及青花椒增添香氣。魚片部分，採用Q彈的烏鱧魚切成薄片口感滑嫩，提供民眾微辣、小辣、一般辣做選擇。

不吃辣或是重口味的也可選擇「純愛番茄魚」、「海派蝦湯魚」及「極道明太子奶香魚」，其中極道明太子奶香魚加入芝士和明太子的湯底散發著誘人的甜香，牛奶與芝士滲入海鮮食材的肌理之中，將鮮味完美昇華，讓你享受「神鮮級」極道美味。除此之外，也可以選擇獨特風味的「麻辣鴨血臭豆腐魚」、「正宗嘉義沙茶砂鍋魚」及「胡椒豬肚排骨煲」。除了主餐之外，菜單中加入主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。 台中一口氣開三間！位於台中市政府商圈文心路上的「築間酸菜魚台中文心店」。業者提供

商品推薦