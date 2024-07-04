逸達：發展中創新藥 每項適應症都有機會銷售10億美元

逸達（6576）3日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，董事長簡銘達表示，逸達發展的創新藥物，參考相同適應症新藥授權金額以及病患模型，上市後每項適應症之潛在峰值銷售金額（peak sales），預估均在每年10億美元之上。

簡銘達說明，逸達MMP-12抑制劑FP-025已於2023年完成結果正向的過敏性氣喘概念性驗證，現正準備啟動心臟結節病（Cardiac Sarcoidosis）二期臨床試驗。

其次，逸達的化合物FP-020一期臨床試驗正在澳洲進行，以氣喘（Asthma）以及發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease, IBD）為適應症之二期臨床試驗正在準備中。

簡銘達指出，逸達ALDH2活化劑FP-045范可尼貧血症（Fanconi Anemia）二期臨床試驗正在進行收案中，也已向美國FDA遞交FP-045用於間質性肺病引起之肺高壓（PH-ILD）之二期臨床試驗申請。

他強調，這些創新藥若參考相同適應症新藥授權金額以及病患模型，上市後每個適應症的潛在峰值銷售金額，預估均在年10億美元之上。

簡銘達也說明近期國際藥廠對新穎作用機制的創新藥在免疫纖維化、發炎性腸道疾病、氣喘、罕見疾病（包含肺高壓）適應症方面的授權或併購交易相關商業案例。

他表示，國際藥廠對於創新標靶藥物熱度不減，類似階段交易金額更有顯著成長的趨勢。逸達各產品線預計對外授權均有可能的時間點，每項授權交易在新藥研發的任何階段都有可能發生。

簡銘達強調，逸達會審慎衡量風險報酬並取得平衡，盡可能極大化創新藥的價值，在與國際藥廠持續洽談授權的同時，持續推進臨床開發進程，創造出更有利於授權條件的主客觀環境。

但他也提醒投資人，許多影響授權案進度之因素並非公司可控，預計完成授權時間係目前之最佳估計，未來仍須依市況變化個別考量。

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