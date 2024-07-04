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華航、長榮航 迎向客貨雙好黃金元年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩健，今年會是大豐收的一年。本報資料照片
航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩健，今年會是大豐收的一年。本報資料照片

航空業迎向客、貨雙好黃金時代！航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩健，今年會是大豐收的一年。法人推估華航（2610）、長榮航（2618）今年不只是營收成長，隨著貨運價格高漲全年獲利有望挑戰新高。

航空產業高層表示，今年是航空黃金時代的第一年，各種成本上揚、消費者在疫後的消費心態改變，高票價回不去，看好客運量增價不跌、整體營收向上。

航空貨運表現更威，原本就看好AI需求撐腰，沒有想到，AI需求比預期中的量大，而且這些貨跟過去的電子貨不同，出現體積大、重量重情況，航空貨運的運能力立即供不應求，現在只有要有新貨機，大家都搶著訂艙位。

航空產業高層也不諱言的表示，目前航空貨運的榮景，是過去從來沒有看到過，好像又回到20年前航空貨運需求大爆增的年代，原本需求不變，受惠於高單價的AI伺服器等商品全面出貨，今年才剛踏入AI出貨的元年，價格就已經飆漲到1公斤455元，貨運量價齊揚，推升航空產業將擺脫過去20、30年的震盪循環，迎向好幾年的黃金時代。

今年航空產業只有要客、貨運的都會是豐收的一年，來自客運整體營收再放大、貨運價格趨勢向上，全年的營收、獲利都有機會挑戰歷史新高。

航空高層也進一步分析，航空業會這麼好，跟台灣產業結構改變，台灣靠台積電（2330）成為半導體的出貨重鎮，AI上下游供應鏈撐起來，台灣立即受惠；台灣的股市、房市大漲的榮景，航空業也是這個大好環境下受惠的一份子。

法人分析，國內的航空貨運市場大好，華航全年業績再度出現想像空間，配合機隊汰舊計畫，華航今年有3架777F貨機交機，6月25日交一架新機，7月1日又有另一架新機加入貨機行列，預計8月完成另1架交機，這3架才剛開始要接生意，已經有一堆人捧錢來訂艙位， 未來將以10架777F及8架747-400F共18架全貨機的規模，全面搶攻下半年航空貨運市場商機。

長榮航空今年上半年有1架777貨機交機，從長榮航空的貨運比重就可以看出來，這架新機加入後，長榮航的貨運營收明顯成長，2026年起陸續執行3架777-300ER改裝為貨機，今年上半年長榮航第9架777F貨機將加入營運，成為推升營收成長的新動能。

AI 營收 長榮航空

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