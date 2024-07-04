迎接暑假旺季 築間酸菜魚一周展4店

迎接暑假旺季到來，連鎖餐飲集團築間積極推動新品牌展店計畫，「築間酸菜魚」一周內於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區忠孝東路五段開出4家分店，全球門店快速累計至13家門店。

築間以多品牌、多市場與多據點策略打造餐飲聚落布局擴展市占，包含「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶美食公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉本命」及「紫木槿韓餐酒館」。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，自2023年底再次啟動新品牌研發、展店及既有門店改裝計畫以來，已帶動營收成長。2024下半年，集團將持續推動新品牌展店計畫，預計在台灣再開出超過20家門店，同時積極拓展海外市場，瞄準香港、日本及東南亞。

林楷傑指出，築間酸菜魚於今年初在香港銅鑼灣開出首家海外分店後，計劃在香港旺角增加兩個品牌，其中個人燒肉品牌「燒肉Smile」7月下旬將進駐，完成築間餐飲聚落的最後一塊拼圖，年底前，築間集團預計在日本大阪市區精華商圈開設東北亞首家分店，並積極布局東南亞市場，持續擴大市占率，增添業績動能。

築間也表示，洞察台灣餐飲趨勢及消費者對於飲食求新求變，更整合數位會員系統，加入築間餐飲集團官方LINE就能綁定會員，首次加入會員立即獲得入會禮，消費還可累積會員點數，無累積上限。點數優惠活動集團旗下全品牌皆能互通使用。

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