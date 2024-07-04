快訊

NBA／父子同台！湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

我漁民昨晚澎湖金門外海作業 遭陸海警驅離、嗆「不要命了」

MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接暑假旺季 築間酸菜魚一周展4店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間積極展店，旗下酸菜魚一周開出4店。圖/築間提供
築間積極展店，旗下酸菜魚一周開出4店。圖/築間提供

迎接暑假旺季到來，連鎖餐飲集團築間積極推動新品牌展店計畫，「築間酸菜魚」一周內於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及台北市信義區忠孝東路五段開出4家分店，全球門店快速累計至13家門店。

築間以多品牌、多市場與多據點策略打造餐飲聚落布局擴展市占，包含「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶美食公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉本命」及「紫木槿韓餐酒館」。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，自2023年底再次啟動新品牌研發、展店及既有門店改裝計畫以來，已帶動營收成長。2024下半年，集團將持續推動新品牌展店計畫，預計在台灣再開出超過20家門店，同時積極拓展海外市場，瞄準香港、日本及東南亞

林楷傑指出，築間酸菜魚於今年初在香港銅鑼灣開出首家海外分店後，計劃在香港旺角增加兩個品牌，其中個人燒肉品牌「燒肉Smile」7月下旬將進駐，完成築間餐飲聚落的最後一塊拼圖，年底前，築間集團預計在日本大阪市區精華商圈開設東北亞首家分店，並積極布局東南亞市場，持續擴大市占率，增添業績動能。

築間也表示，洞察台灣餐飲趨勢及消費者對於飲食求新求變，更整合數位會員系統，加入築間餐飲集團官方LINE就能綁定會員，首次加入會員立即獲得入會禮，消費還可累積會員點數，無累積上限。點數優惠活動集團旗下全品牌皆能互通使用。

東南亞 餐飲 香港

延伸閱讀

港投資推廣署 引資383億港元

主餐5折、滿700送700！米塔「蜀川香 酸菜魚」插旗台中

今年暑假不一樣視角遊墾丁 雙層巴士帶你走訪屏東海岸線

高流新會員抽獎多款高雄港灣票券 搶攻暑假親子旅遊

相關新聞

華航、長榮航 迎向客貨雙好黃金元年

航空業迎向客、貨雙好黃金時代！航空產業高層表示，航空業在今年出現一個大逆轉，三利多客運價量齊揚，貨運運價飆漲，油價維持穩...

最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局

號稱史上最強的打房方案平均地權條例上路滿一年，住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，三都建案開價都持續上漲，其...

平均地權條例上路滿周年 建商開價持續走高

平均地權條例上路滿一年。住展雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，在政策推行前一年2022年7月至2023年6月，...

築間酸菜魚一周開4間 北市首店插旗信義區、開幕整桌5折

迎接暑假旺季到來，築間（7723）旗下「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內相繼於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大...

迎接暑假旺季 築間酸菜魚一周展4店

迎接暑假旺季到來，連鎖餐飲集團築間積極推動新品牌展店計畫，「築間酸菜魚」一周內於台中一中商圈、台中市政府商圈、台中大里及...

啤酒賣不掉才開餐廳...金色三麥3年獲利成長逾5倍 如何登股價200元俱樂部？

本土精釀啤酒品牌金色三麥在6月底登錄興櫃就躋身2百元俱樂部行列，看金色三麥如何從老牌啤酒廠如何3年獲利成長逾5倍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。