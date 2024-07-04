BLACKPINK高雄開唱帶動周邊餐旅 萬事達攜Live Nation搶攻演唱會經濟

帶動觀光經濟，讓新加坡今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.7%；萬事達卡研究也發現，大型演唱會能顯著帶動城市周邊餐飲及住宿消費，更帶來了整體觀光經濟效益。

根據萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，有超過六成的台灣受訪者表示，曾參與過演唱會，其中的65%曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節。

萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析，發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長，演唱會外溢效應更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。

以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%，鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%的成長，餐飲業消費筆數則有5%至25%的提升。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，這些都反映演唱會期間不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益。

為了滿足台灣持卡人對演唱會活動的熱烈嚮往，萬事達卡將與星展銀行（台灣）展開首波獨家合作，星展銀行之萬事達卡持卡人即日起將享有Live Nation相關演唱會購票禮遇，包括優先搶購演唱會預售票或購買萬事達卡卡友專屬席位等。

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