BLACKPINK高雄開唱帶動周邊餐旅 萬事達攜Live Nation搶攻演唱會經濟

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
萬事達數據分析顯示，演唱會帶動觀光經濟，以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%。圖/仝澤蓉攝影
萬事達數據分析顯示，演唱會帶動觀光經濟，以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%。圖/仝澤蓉攝影

帶動觀光經濟，讓新加坡今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.7%；萬事達卡研究也發現，大型演唱會能顯著帶動城市周邊餐飲及住宿消費，更帶來了整體觀光經濟效益。

根據萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，有超過六成的台灣受訪者表示，曾參與過演唱會，其中的65%曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節。

萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析，發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長，演唱會外溢效應更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。

以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%，鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%的成長，餐飲業消費筆數則有5%至25%的提升。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，這些都反映演唱會期間不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益。

為了滿足台灣持卡人對演唱會活動的熱烈嚮往，萬事達卡將與星展銀行（台灣）展開首波獨家合作，星展銀行之萬事達卡持卡人即日起將享有Live Nation相關演唱會購票禮遇，包括優先搶購演唱會預售票或購買萬事達卡卡友專屬席位等。

消費 演唱會 餐飲業

延伸閱讀

泰國元祖級樂團Cocktail宣布8月來台開唱

高流新會員抽獎多款高雄港灣票券 搶攻暑假親子旅遊

開唱前晚樂器被彈壞 品冠急call阿牛竟出現詭異巧合！

真的太操！曾沛慈認了：好疲憊

相關新聞

全台第一場！Days In Living 「居家五感市集」熱烈登場

台中知名居家品牌Days In Living舉辦一年一度的「日厝生活節-居家五感市集」，今年活動以「居家五感時光」為主題...

新悦花園酒店榮獲2024世界廚王台北爭霸賽雙料獎項

2024第六屆世界廚王台北爭霸賽，經過為期三天的激烈競賽，嘉義新悦花園酒店頤粵軒行政主廚李哲維在眾多好手中脫穎而出，勇奪...

富旺下半年火力全開百億案量上膛 高鐵商場第4季試營運

富旺國際（6219）董事長林正雄3日表示，富旺目前握有全台20個成屋建案與預售案量，今年下半年火力全開，預計有4個重量級...

房市買氣夯！第2季成屋房價指數漲勢凌厲 全國季增4.7%、年漲9.5%

最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%...

2024年亞洲企業社會責任獎 聯嘉蟬聯三項大獎

亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任獎」6月28日於越南舉行頒獎典禮，車用LED模組大廠聯嘉（6288）自亞洲19個國...

全球筆型注射龍頭瑞健新廠動土 未來五年投資台灣30億

全球筆型注射龍頭廠瑞健醫療3日宣布，該公司與山榮資產合作，在桃園舉行新廠動土典禮，這座新廠區預計2027年落成，瑞健醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。