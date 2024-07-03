全台第一場！Days In Living 「居家五感市集」熱烈登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
Days In Living持續帶來各種形式的體驗活動，創造更多元居家生活可能性。Days In Living提供
Days In Living持續帶來各種形式的體驗活動，創造更多元居家生活可能性。Days In Living提供

台中知名居家品牌Days In Living舉辦一年一度的「日厝生活節-居家五感市集」，今年活動以「居家五感時光」為主題，透過豐富的視覺、聽覺、嗅覺、味覺，到心靈的歸屬豐收，現場大人、小孩皆背上品牌獨家贈送的帆布袋，沉浸在手作的美好體驗中。

這次「日厝生活節-居家五感市集」，集結了五個感官、手作體驗兩大特色，邀請職人攤位在每個風格場區打造不同攤位，讓遊客穿梭其中、彷彿在不同的風格空間裡體驗不同的生活樣貌。

體驗攤位除了手作糖霜餅乾、手沖咖啡，還有似顏繪DIY、自挑選花、調香等人氣活動。

市集逛累了，還可以在品牌打造的懶骨頭放鬆區好好休息。現場不少民眾紛紛表示，第一次參加室內的市集、能夠親手體驗每個攤位真的好特別、希望每年都能舉辦這樣的居家市集。

品牌主理人黃郁博表示，「第一屆日厝生活節市集活動，看到每個朋友對於生活的熱愛，與對未來生活樣貌的期待，我們充滿了感動。」

黃郁博說，這份感動來自於品牌創立的初衷，希望與大家一同探索屬於自己「新的」居家生活與體驗，也希望讓生活繁忙的大家，能夠透過市集活動傳達的方式，延伸到生活中而可以一點點的改變 ，「不要忘記生活的美好」。

知名居家品牌Days In Living舉辦一年一度的「日厝生活節-居家五感市集」。Days In Living提供
知名居家品牌Days In Living舉辦一年一度的「日厝生活節-居家五感市集」。Days In Living提供

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