新悦花園酒店榮獲2024世界廚王台北爭霸賽雙料獎項

2024第六屆世界廚王台北爭霸賽，經過為期三天的激烈競賽，嘉義新悦花園酒店頤粵軒行政主廚李哲維在眾多好手中脫穎而出，勇奪「個人創意料理總積分季軍」及「個人冷盤創意料理季軍」雙料獎項，以粵菜烹飪手法將頤粵軒推向國際。

行政主廚李哲維擅於以粵式技藝手法融入在地食材入菜，推陳出新，老菜新作，讓人品嚐到更不一樣的粵式料理。

其中，獲選季軍的個人冷盤創意料理菜品-盛夏繽紛三重奏，因嘉義得天獨厚的自然優勢，日照陽光充足，讓嘉義民雄生產的鳳梨，新嫩多汁不咬嘴，結合山藥及蘋果打成泥，拌入烤過的鳳梨丁，並搭配著百香果醬食用，酸酸甜甜的口感，讓人在炎熱夏日中能夠清爽開胃，又能保留食材的原味，新穎的烹飪方式深受評審喜愛，也能讓大家看見不一樣的嘉義。

新悦花園酒店頤粵軒將「永續旅遊」落實於餐廳營運中，這是嘉義新悦對環境永續保護的承諾，網羅嘉義在地食材入菜，不定期推出季節推薦菜色。

如同現在正推出的夏季推薦菜，便選用阿里山山葵及大林烏殼綠竹筍入菜的「山葵烏魚子烤筍」，微微的嗆辣感搭配鮮甜的竹筍，完美中和其口感，讓民眾喜愛不已，在品嚐美食的同時，也能成功降低食物的碳足跡，

不僅如此，為能落實剩食計畫，新悦花園酒店特推出四人烤鴨套餐，以少量多樣的菜品，讓客人也能品嚐到新悦的特色烤鴨，不用擔心一隻烤鴨吃不完，也能有效地降低剩食的浪費。

父親節快到，新悦花園酒店頤粵軒推出「爸」王海陸雙饗宴，超澎派海陸菜色再納入新悦必點烤鴨，一鴨四吃的全新菜色，嘉義產地直送的新鮮食材，再結合主廚的精湛手藝，重新賦予菜品靈魂，絕對讓爸爸吃得滿意。

7月25日前預訂父親節專案並全額付清，再加贈新悦「茗悦茶韻」阿里山小葉種紅茶禮盒，選用阿里山高海拔種植的茶葉，加上精緻典雅的禮盒，簡約好看又大方。

頤粵軒近日開放線上訂位系統，讓民眾能更便利地規劃用餐行程之餘，訂位數位化也能為保護環境盡一份心力。 頤粵軒行政主廚李哲維推出的個人創意料理。新悦花園酒店提供

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