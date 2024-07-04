特斯拉推二代機器人 和大、盟立等台鏈迎商機

大陸AI界年度盛會「2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）」今（4）日起在上海登場，特斯拉將在會展期間發表旗下第二代Optimus機器人，後續將導入Optimus「千人大軍」在工廠上線，商機爆發，協力廠和大（1536）、盟立、所羅門及廣達集團旗下廣明等概念股業績熱轉。

特斯拉執行長馬斯克高度看好Optimus後市。他先前曾指出，Optimus有朝一日能讓特斯拉市值衝上25兆美元，特斯拉不僅邁向「新篇章」，也將書寫「全新的一冊」，而Optimus將扮演主角之一。

大陸AI界年度盛會WAIC登場 圖／經濟日報提供

馬斯克預期將在2025年「限量生產」Optimus，並於自家廠房進行測試，明年將有上千具、甚至數千具Optimus在特斯拉工廠工作。也因此，第二代Optimus在WAIC 2024亮相更受關注，預料將掀起一波人形機器人熱潮，概念股同步吸睛。此外，包含特斯拉在內的多家企業，將在本次會展展示25款最新人形機器人產品。

和大原本就是特斯拉主要供應商，並可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。和大機器人布局攜手盟立，共同投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

盟立早年的自動化解決方案以機器人應用為主。近年因應AI帶動的機器人風潮，盟立轉向切入非人形機器人關鍵零組件供應商角色。盟立除五年多前轉投資盟英，看好機器人應用商機無窮，積極擴大相關領域布局，今年4月更攜手深圳科達利實業，成立深圳市科盟創新機器人公司，取得34%股權。

廣明旗下達明機器人今年因被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名而爆紅。達明為全球第二大協作機器人廠，產品普遍被應用在半導體、消費性電子製造領域。

達明董事長何世池日前指出，達明機器人超越其他機器人品牌之處，在於內建視覺系統和AI推論引擎，而同集團雲達科技的AI伺服器和西門子的軟體，大幅提升達明機器人的AI能力，估今年機器人出貨量有望較去年成長二至三成。

所羅門也被黃仁勳點名為機器人應用合作夥伴，廣受市場矚目。所羅門董事長陳政隆說，公司不做機器人本體市場，而是提供機器人的眼跟腦，並將輝達生成式AI平台導入解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。

WAIC 2024於7月4日至7日在上海世博中心、世博展覽館登場，展覽面積逾5.2萬平方公尺，本屆規模、參展企業數、首發新品數均創新高，特斯拉、微軟、施耐德等500餘家企業參展，現場並將舉辦逾百場專業論壇，匯集23個國家共1,000多位大咖，其中有九位榮獲圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎的巨頭也將與會發表演講。（記者邱馨儀、吳凱中、李泠秭、林薏茹）

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