聯成林園廠工安意外 局部設備停用

中央社／ 台北3日電

化工廠聯成今晚公告，高雄林園廠今天發生工安意外，更換製程設備時，造成人員受傷，已立即送醫治療，並派員協助照料。

聯成表示，目前已被主管機關要求局部設備暫停使用，未來如有收到相關罰鍰等通知，將依規定辦理。

高雄市勞工局指出，聯成林園廠下午進行再沸器墊片更換作業時，高溫鄰苯二甲酐蒸氣外洩，造成4人受傷，勞檢處已勒令現場立即停工，並針對廠方違反職業安全衛生法，處新台幣30萬元罰鍰。

新台幣 聯成 高溫

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